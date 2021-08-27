因下游聚氯乙烯PVC市場看漲情緒濃厚，買盤積極回補推助，本周遠東區二氯乙烷EDC現貨價格勁漲60美元/噸，至CFR遠東755美元/噸，單周漲近9%，並創下歷史新高； 市場人士表示，現貨市場需求強勁，但因整體供應緊張，故跟漲意願提高，預期短線市場易漲難跌；另外，本周東南亞現貨價格也上漲50美元/公噸，至750美元/公噸，並創新歷史記錄。(商品行情網)