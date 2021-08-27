《商情》下游買氣強 EDC價創歷史新高 11:272021/08/27 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因下游聚氯乙烯PVC市場看漲情緒濃厚，買盤積極回補推助，本周遠東區二氯乙烷EDC現貨價格勁漲60美元/噸，至CFR遠東755美元/噸，單周漲近9%，並創下歷史新高； 市場人士表示，現貨市場需求強勁，但因整體供應緊張，故跟漲意願提高，預期短線市場易漲難跌；另外，本周東南亞現貨價格也上漲50美元/公噸，至750美元/公噸，並創新歷史記錄。(商品行情網) 《半導體》欣銓決配息2元 營運樂觀到明年 《觀光股》安心決配息3元 續展店強化營運績效 #EDC #現貨價格 #並創 #公噸 #下游 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《傳產》鎳價止跌回升 不鏽鋼有望續漲 11:102021/08/26 財經 《電子零件》南電營運看升至2023年 外資上看505元 11:102021/08/27 財經 台積漲價 大摩：三客戶毛利率有壓 04:102021/08/27 財經要聞 總預算案 歲入歲出雙創高 04:102021/08/27 財經要聞 小米集團宣布第二季營運創單季歷史新高 09:192021/08/26 財經 《美股掃瞄》憂阿富汗局勢、聯準會政策異動 美股創高止步 09:282021/08/27 財經 張競快評》公僕調薪急轉彎 政府決策胡亂轉 11:592021/08/27 快評 櫻花啟動三大發展策略 未來營運續創高可期 10:512021/08/26 財經 士電27日股東會通過每股配發現金股利1.6元 10:302021/08/27 財經 中央總預算 只給人民看最好看的一本帳 明年歲出逾2兆 學者憂財政惡化 04:102021/08/27 焦點要聞 《商情》美元走強 紐約棉花終止連4漲 10:192021/08/27 財經 財經熱門新聞 小資族看過來！他花3萬當700家公司股東 狂領紀念品還靠價差賺6倍 - 財經 大轉彎!軍公教明年調薪 - 財經要聞 - 工商時報 寧波港恢復了 航運危機宣告解除？馬士基反應曝實情 - 財經 繞過拜登 華爾街尋求與中方對話 - 產業財經 - 旺報 當沖警示新制今上路 17檔恐列注意股黑名單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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