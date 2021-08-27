范雲臉書文章附圖。（圖／取自范雲臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自范雲臉書）

5月中本土疫情爆發，外界歸咎於指揮中心放寬機組員檢疫措施為3+11，而民進黨不分區立委范雲則被視為「3+11」的「推手」，遭許多網友狂轟。范為此自5月12日起臉書均未發文，神隱83天後8月3日才再度「回歸」，每天幾乎都會發1至2篇文，卻每篇文都遭網友留言攻擊。范昨日（26）發表一篇痛批軍方隱匿文化的文章，更引發網友砲轟，要求他快將3+11會議紀錄交出來。

范雲26日晚間9點40在臉書發表文章，內文指出，從2013年洪仲丘事件到去年發生的磐石鑑案，以及軍中陸續出現的霸凌案件，國軍常讓社會大眾覺得重大事件處理不當，內部問題積習已久難以改變。

范雲強調，「面對問題就是解決的開始」，在其辦公室與國防部持續溝通下，去年9月國防部提交「國軍組織文化改革」報告，這份研究報告在某些議題上仍不夠精確，但至少已開始面對問題。范更在文章附圖以大字寫道：「面對軍中層層隱匿的組織文化！面對問題就是改變的開始。」

此文一出，引來大批網友留言攻擊：「3+11會議記錄快交出來！」「3+11 才不會忘記妳勒！」「會議紀錄可以透明公開嗎？」「我想看會議紀錄」、「因為上樑不正下樑歪，上至行政會議紀錄可以不公開，底下的官當然以法效尤，不以身作則卻要要求別人不是很讓人說笑」、「欸，又扯軍人」。但也有網友留言對范雲表達支持：「范委員加油！」。