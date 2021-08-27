台灣牛仔褲大廠如興紡織董事長陳仕修，被控在2015年的玖地併購案中，使用詐術違法增資130.2億元，並造成如興損失3.7億餘元。台北地檢署27日偵結，依《證券交易法》有價證券發行詐偽、隱匿申報、特別背信等罪，起訴陳仕修、財會部副總徐仲榮及投資部門經理黃詩萍3人。

檢方調查，如興在2015年宣布以3億8760萬美元併購大陸牛仔褲代工廠玖地集團，並決議以現金增資發行7億股新股，但金管會質疑收購案預期綜效及交易價格的計算方式，不准辦理增資。

陳等人為爭取金管會認同，隱匿玖地藉由出售旗下重大虧損子公司以拉高未來淨利的事實，並佯稱如興僅需於交割時給付頭款，餘款則待收購後經營績效確達公開說明書上的預估投資效益後再分期給付，以此兩面手法致金管會誤信核准增資，如興違法募資達130億2000萬元。

另外，如興收購玖地後，陳仕修明知增資發行公開說明書中，投資架構包括項城夢爾羅公司，而夢爾羅2017年稅後淨利較合約書規範的金額短少577萬餘美元，如興依約無需給付第1期績效款項，卻仍然給了這筆錢，害如興公司損失3億7258萬2000元新台幣。