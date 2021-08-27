這次美國芝加哥網球賽雖然沒什麼巨星參加，但我國好手詹詠然、詹皓晴與謝淑薇的妹妹謝語倢都有出席雙打賽事，謝淑薇也有進行單打，所以讓這次的比賽格外受到關注，最大的驚奇就是謝淑薇在首輪擊退強敵大威廉絲(Venus Williams)，可惜次輪敗給瑪汀柯娃(Tereza Martincova)。

接著就是幫詹家姊妹及謝語倢加油的時刻，詹家姊妹這次很幸運，因8強賽對手美國組合退賽，他們直接晉級4強，但稍早傳出詹詠然身體不適，也退出這次芝加哥網球賽，另外謝語倢與泰國搭檔普莉波琪(Peangtarn Plipuech)則敗給對手無緣晉級。

所以繼謝淑薇在女單出局，詹家姊妹退賽、謝語倢與泰國搭檔被淘汰，我國好手在本次芝加哥網球賽都告一段落。另外美網籤表也在早前出爐，謝淑薇首輪將對上華裔美籍選手劉婧文，期待她能在更高層級賽事打出好成績。

這次美網雖然不少大咖球星退出，但籤表一出爐仍令人期待，除了謝淑薇之外，大坂直美、球后巴蒂(Ashleigh Barty)、思薇雅蒂(Iga Swiatek)、可維托娃(Petra Kvitova)、帕維尤欽可娃(Anastasia Pavlyuchenkova)、莎芭蓮卡(Aryna Sabalenka)等女將都蓄勢待發。

男單的部份球王喬柯維奇(Novak Djokovic)和小祖維瑞夫(Alexander Zverev)同樣分在上半區，喬柯維奇勢必要報奧運的一箭之仇，並努力拿下今年的「全滿貫」。下半區則有麥維德夫(Daniil Medvedev)、西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)、莫瑞(Andy Murray)等高手齊聚。