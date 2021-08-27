台灣第一名模林志玲和小7歲放浪兄弟成員Akira結婚兩年多，日前23日Akira過40歲生日曬出影片感謝粉絲，引來不少粉絲祝福小倆口「好孕成真」。而另一方面，東京帕運正如火如荼展開，游泳選手陳亮達稍早曬出志玲姐姐送上的加油禮物，如同先前的東奧一般，林志玲同樣暖心的準備了小禮物和親手寫的賀卡，一補無法親自到場的遺憾。

上月底東奧期間，選手戴資穎、王齊麟、李智凱曾開心分享收到林志玲親自準備的禮物，其中之一為黑紅雙色金魚掛旗，其二則是林志玲親自為每一位選手署名手寫的祝福卡，讓不少網友大讚有心。而林志玲表示，雖人在日本，但很可惜無法到現場觀賽，親自為選手打氣，「想要彌補一點無法去現場加油打氣的遺憾，所以遞上卡片和小小的伴手禮」，並感謝選手們用淚水和汗水在這段期間帶給大家的正能量。

帕運游泳選手陳亮達曬出收到林志玲的禮物（右），左為王齊麟在東奧收到的禮物。（圖／翻攝自chilinwang、liang_da_ IG）

近日東京帕運開幕，游泳選手陳亮達稍早在IG限時動態同樣曬出收到林志玲的禮物，與奧運期間所收到的禮物不同的是，這次的掛旗是富士山和太陽圖樣，相當周到的林志玲也繼續手寫卡片，強調：「「頑強的意志，堅定的信念，沉穩的步伐。不負淚水和汗水，負重而行。你們的精神，是我們的驕傲！希望你們聽得到，我們愛的掌聲和感動的歡呼！不忘初心，你永遠是最棒的！」，並在掛旗上寫著「致亮達，加油，志玲」，讓陳亮達感動說：「謝謝志玲姐姐。」

Akira最近過40歲生日。（圖／翻攝自EXILE AKIRA臉書）

另一方面，Akira昨曬出了影片感謝粉絲的祝福，他用中文寫下：「身在日本還能感受到來自四海各地大家滿滿的愛，真的是很幸福的事。我會繼續努力，希望EXILE能早日到亞洲各地舉辦演唱會！希望大家能繼續給予支持和鼓勵！」雖未提及大家都關注的「好消息」，但影片中的他笑容燦爛、容光煥發，粉絲也回應：「姐夫生日快樂！希望EXILE早日再來台灣表演！」、「謝謝國民姐夫生日快樂」、「中文越講越好」、「我真的很榮幸跟姐夫一樣是處女座，請跟志玲姐姐要一直幸福唷」。