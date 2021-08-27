首批輝瑞／BNT將來台。（圖／示意圖，達志影像）

由民間企業購買的首批BNT疫苗，預計下周抵台。指揮官陳時中今(27日)在電台節目中透露，若無變化應該是月底或下月初抵台；他並首度公開「搶貨內幕」，爆料「確實那天是由台積電給我電話，我知道他們幾家企業，他們大概都是已經講好了」。

陳時中接受「新聞不芹菜」節目專訪，主持人黃光芹詢問，大家好奇搶購BNT過程，陳回應，「主要那時候我接到這樣的一個訊息」；黃進一步問，「是什麼訊息?是哪一通電話台積電先嗎?誰最先給?」陳時中證實是台積電告知他此訊息；他說：「那天是由台積電這邊給我電話，我知道他們幾家(慈濟跟兩家民間企業)大概都是已經講好了，就是由台積電這邊跟我講，就說這樣適合不適合」。

陳時中指出，當時自己第一個感覺就是說，只要是安全有效，那當然我們一定要，當然會有些中文字、什麼顧忌，也就稍微討論一下，但本質上大家都認同，只要對防疫好，我們就接受，所以也很快通知他們趕快進行，畢竟也不是說我們要就一定有。

黃光芹詢問「那有所謂的3小時決策？這中間包括什麼？這中間有跟蔡總統報告嗎？」陳時中回應，有打電話給蔡英文總統及蘇貞昌院長，他們看法都一樣，覺得說只要對台灣的防疫有效、有用，那指揮官你就決定。

被問及到貨疫苗「外殼是有復必泰、瓶身是有復星兩個字嗎？」陳時中說明，「這些都有，可是對我們來講，我倒不是這麼關心這裡面的事情，因為以前就有講過，商業行為我們就尊重，當然以前是因為企業在購買BNT疫苗的時候，合約要求不要有復必泰的名稱，但那時候是預購時候，當然買方合約上可以要求包裝上希望要怎樣，這一次原廠包裝，只是希望貨出廠時，不要經過他人之手，不要有不確定因素在」。