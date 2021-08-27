暑假即將接近尾聲，想奔去離島走一走嗎？別忘記使用行動支付，讓旅費再省一點！LINE Pay與一卡通公司與金門縣府共同推動「110年度行動支付多元應用加值服務計畫」，於縣內交通及商家全面導入LINE Pay行動支付服務，期待吸引更多輕旅行旅客到金門觀光旅遊。

為滿足各地用戶生活場景行動支付需求，LINE Pay與一卡通公司持續佈建使用場域，繼澎湖花火節後，再與金門縣府共同推動「110年度行動支付多元應用加值服務計畫」，拓展離島多元支付的使用場域及應用，於縣內交通及商家全面導入LINE Pay行動支付服務，提供商圈優惠活絡離島經濟，並吸引更多輕旅行旅客到金門觀光旅遊。微解封防疫仍舊不放鬆，減少接觸是第一要務，使用行動支付可降低接觸風險，讓民眾安心購物與享受遊程。

金門縣地理位置特殊，離島多元文化匯聚及生態美景，成為觀光旅遊熱點，在國際疫情依然嚴峻無法出國期間，更是國人輕旅行放鬆心情的熱門地點。金門縣政府為一卡通公司首個將公共運輸全面導入LINE Pay乘車碼的縣市，合作的在地商店更多達二百多家，包含旅客到訪絕對不能錯過的伴手禮，金瑞成貢糖、良金牧場、圓頭肉乾、王大夫一條根、淳新蛋捲、品米其林糕點行、雨川食堂、風獅爺商店街、金獅影城及昇恆昌金湖廣場等，還有提供交通服務的華信航空、金豐租車及三德租車等，為離島行動支付最佳示範場域。

一卡通公司表示，為吸引更多旅客前來體驗金門風光，並感受行動支付的便利，即日起至12月31日前，於金門指定店家使用LINE Pay Money消費筆筆享 LINE POINTS 15%點數回饋（每人回饋上限300點），若連結元大銀行帳戶並開啟自動儲值功能，加碼再享LINE Pay Money儲值金15%回饋（每人回饋上限200元），最高可享30%超值回饋。