台中市警察局第六分局分局長蔡元戎強調，如發現違規營業，將立即通報主管機關裁罰，最重予以撤照或勒令停業，籲業者不可以身試法。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方要求業者遵守實聯制、清潔消毒及入口處量測體溫外，餐飲業內用不同桌之人員間仍須保持1.5公尺以上間距。（民眾提供／盧金足台中傳真）

台中市警察局第六分局分局長蔡元戎26日晚間親自率隊執行臨檢勤務及防疫宣導。（民眾提供／盧金足台中傳真）

上緊發條防破口 中市警六分局強勢執行臨檢宣導防疫

疫情雖漸緩和，防疫仍要上緊發條，台中市西屯區是全市政經重鎮，商圈與百工百業林立，台中市警察局第六分局分局長蔡元戎26日晚間親自率隊執行臨檢勤務及防疫宣導，針對轄內餐飲業、汽車旅館、美容按摩等行業加強防疫宣導，強調如發現違規營業，將立即通報主管機關裁罰，最重予以撤照或勒令停業，籲業者不可以身試法。

中央流行疫情指揮中心宣布全國三級警戒調降為二級警戒至9月6日，為持續守護台中及打造民眾安心居住環境，避免業者因二級警戒延長而有投機心態，未落實相關規定，造成疫情破口，昨日晚間由蔡元戎親自帶隊執行臨檢勤務及防疫宣導。

蔡元戎率領警力前往轄內餐飲業、汽車旅館、美容按摩等各營業場所執行防疫宣導，要求業者除應遵守實聯制、清潔消毒及入口處量測體溫外，餐飲業內用不同桌之人員間仍須保持1.5公尺以上間距、獨立包廂、屏風間隔或使用隔板；同桌者採梅花式安排座位或使用隔板。

此外，針對汽車旅館房間如有附設KTV設備者，不得使用KTV設備；而美容美體業採預約制、禁止密閉空間、定期消毒且需間隔至少15分鐘始能供下一位客人使用、雙方需全程戴口罩等防疫規定，同時要求汽車旅館及旅宿業業者務必負起社會責任，針對施用或持有毒品者落實通報機制，藉以宣示政府執法的決心。

蔡元戎強調，警方不斷耳提面命加強宣導防疫觀念，就是要業者做好防疫措施，針對應停業之八大行業等場所，持續規劃臨檢加強巡查，如有發現違規營業，將立即通報主管機關裁罰，最重予以撤照或勒令停業，請業者不可以身試法。

防疫期間，警第六分局對於轄區治安、交安工作仍會維持強勢執法力道，透過勤務作為及柔性防疫宣導，防止居家隔離(檢疫)對象到處趴趴走情事發生，以防杜任何不法情事，確保市民健康及安全。