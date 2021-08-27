去年翁姓女子透過臉書認識一名在台灣居住的幾內亞籍男子，她與對方喝酒後，到他的租屋處將藥丸摻入酒內，讓對方喝下後昏睡，拿走17萬多元的現金，台灣高等法院維持一審認定，依強盜罪將翁女判刑5年2月。可上訴。

法官斥責翁女不循正當途徑獲取所需，竟以藥劑之方式至使被害男子不能抗拒，進而盜取鉅額款項，具有相當之惡性，所為應予非難，考量她犯後坦承犯行，判刑5年2月。

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