蔡英文總統與副總統賴清德接連接種高端疫苗，國民黨主席江啟臣今天表示，高端沒有經過三期試驗，所以每個不良反應的案例都要謹慎分析，而現在等同在做全世界最大型的三期試驗，且是免費白老鼠。他批評，政府至今無法提出高端的效力保證，讓人民安心難道蔡政府做不到嗎？那這個政府早就該下台了。

高端疫苗開放施打進入第5天，蔡英文總統周一施打，賴清德今天也完成接種，不過，迄今已傳出4例因接種疫苗後猝死個案，儘管目前尚未證實死因與疫苗有直接關聯，但近日疫苗報到率逐漸下滑。

江啟臣今天在立院舉行公投記者會後受訪表示，高端施打4天以來，出現很多問題，包括有4例死亡，當然人民搞不清楚死亡原因是否與疫苗有直接關聯，都是疫情指揮官陳時中在解釋。

江啟臣表示，但高端沒有經過三期試驗，也沒有國際認證，所以每個不良反應都要特別被謹慎分析，現在等同在做全世界最大型的三期試驗，且是免費白老鼠在讓高端使用，所以很多專家都認為，這些不良反應應該謹慎起見，查清楚沒問題再繼續施打。

江啟臣提到，即便AZ疫苗經過三期試驗也有國際認證，但之前很多國家遇到死亡個案也都先暫停，搞清楚後沒問題，才繼續施打，所以民眾這樣的要求過分嗎？這是人命關天的問題，而這些不良反應或死亡個案的保障在哪裡，政府不能全部都推給其他理由，都跟高端無關。

江啟臣強調，連陳時中都無法提出高端的效力保證，政府讓人民安心有這麼困難嗎？如果蔡政府連這都做不到，真的早就該下台了。