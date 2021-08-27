由RSL賽事聯盟主辦、遊戲橘子協辦的《跑跑卡丁車》電競賽事「RSL夢想盃跑跑聯賽 第二季」即將進入四強決賽收官階段，經過五十餘隻隊伍相互廝殺後決賽由最後晉級的四支隊伍於8月28日、8月29日共同角逐冠軍殊榮以及高達六萬元的賽事總獎金！

除此之外，RSL冠軍更將與韓國職業聯賽冠軍「Liiv SANDBOX」進行台韓服交流頂尖對決！巔峰對弈即將展開，想要大飽眼福的觀眾粉絲可千萬別錯過！

本次賽事經過上周六、日的八強賽程激烈對戰後，A組循環賽《WilsonWeng》以3勝0敗，第一名之姿的優異表現與拿下2勝1敗的《NCP》共同晉級決賽，而在B組對戰中《挖礦好果蠅哦》、《拼裝車揹鼓仔》先以2勝1敗的戰績並駕齊驅，在關鍵決勝場次雙方大分戰成1：1，第三回合單挑開局《挖礦好果蠅哦》勢如破竹連下兩分擊敗《拼裝車揹鼓仔》奪得第二出線資格，最終四強戰將由《WilsonWeng》、《NCP》、《Few Kids》、《挖礦好果蠅哦》一較高下。

《最終四強賽事晉級隊伍名單》

「RSL夢想盃跑跑聯賽 第二季」為因應防疫措施採全程線上進行，在賽事獎勵部分直播抽獎由HyperX提供頂級周邊「HyperX Cloud Alpha S 電競耳機」以及「HyperX Alloy Elite 2 機械式電競鍵盤」，總決賽當日終極獎勵更將抽出幸運兒獨得由曜越科技提供的「CyberChair E500 人體工學電競椅 (雪白版)」！精彩賽事將於8月28日在RSL Twitch頻道獨家播出！機會難得趕緊把握！

《總決賽獎項 多項頂級電競周邊豪禮超豐富！》

RSL 夢想盃跑跑聯賽 第二季賽事資訊

賽事時間：2021/8/28（六）19:00、2021/8/29（日）14:30

轉播網址：https://www.twitch.tv/rsleague

賽事官網：https://rsl.tw/season2

賽事粉專：https://www.facebook.com/RSLeagueTW