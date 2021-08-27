又是美軍醫生？苗栗縣竹南鎮一名70歲婦人透過網路認識一名自稱美軍醫生博士的男子，不到一個月的時間，婦人就傻傻二度捧現金給「美軍醫生」，財損280萬元現金，經婦人家屬察覺後報警，未料，警方循線逮獲的提領車手竟是高齡81歲的老翁。

婦人向警方指稱，目前單身與家人同居，大約3個月透過網路認識一名「美國軍醫博士」的謝男，謝男向她訴苦想提早退休需要一筆大開銷，婦人沒多想旋即匯款16萬元，隨後婦人還曾兩度面交現金，不到半個月的時間就付出近280萬元。

警方指出，謝男於22日又再度向婦人騙取140萬元現金，然婦人的家屬察覺其狀態有異，詢問下才知道長輩可能遇上詐騙，才報警處理；事發當日警方於竹南火車站埋伏，見時機成熟便上前逮捕取錢的車手。

警方透露，他們所逮獲的車手竟為高齡81歲的謝姓老翁，堪稱苗栗查獲年齡最高的車手，因為從前查獲的車手多為年輕男女；而謝男則向警方供稱，是受韓裔美籍的朋友拿錢，但對於細節無法詳述，訊後依違反詐欺罪移送地檢署偵辦。