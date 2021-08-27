大陸國家稅務總局上海市稅務局27日指出，該局對藝人鄭爽遭追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元（人民幣，下同）之際，同時檢查發現，本案舉報人之一張恒作為鄭爽《倩女幽魂》項目的經紀人，涉嫌策畫了1.6億元約定片酬的拆分合同、設立「掩護公司」等事宜，並直接操作合同具體執行、催款收款等活動，幫助鄭爽偷逃稅款。上海市稅務局第一稽查局已依法對張恒進行立案檢查，並將依法另行處理。

此外，相關企業存在涉嫌為鄭爽拆分合同、隱瞞片酬提供方便，幫助鄭爽偷逃稅款等涉稅違法行為，稅務部門也已依法另行立案處理。

上海稅務局稱，今年4月初上海市稅務局第一稽查局依法受理關於鄭爽涉嫌偷逃稅問題的舉報後，在大陸國家稅務總局指導督辦下，在天津、浙江、江蘇、北京等地稅務機關配合協助下，針對鄭爽利用「陰陽合同」涉嫌偷逃稅問題，以及2018年規範影視行業稅收秩序以後鄭爽參加的演藝專案和相關企業及人員涉稅問題開展全面深入檢查。

經查，鄭爽於2019年主演電視劇《倩女幽魂》，與製片人約定片酬為1.6億元，實際取得1.56億元，未依法如實進行納稅申報，偷稅4302.7萬元，其他少繳稅款1617.78萬元。同時查明，鄭爽另有其他演藝收入3507萬元，偷稅224.26萬元，其他少繳稅款1034.29萬元。以上合計，鄭爽2019年至2020年未依法申報個人收入1.91億元，偷稅4526.96萬元，其他少繳稅款2652.07萬元。

鄭爽上述行為違反了2018年以來中央宣傳部、文化和旅遊部、國家稅務總局、國家廣播電視總局、國家電影局等部門三令五申嚴禁影視行業「天價片酬」「陰陽合同」等要求，偷逃稅主觀故意明顯，嚴重擾亂稅收徵管秩序，違反了相關稅收法律法規，稅務部門依法予以從嚴處理。

上海市稅務局第一稽查局依據大陸《稅收徵收管理法》《個人所得稅法》《增值稅暫行條例》等相關法律法規，對鄭爽追繳稅款、加收滯納金並處罰款共計2.99億元。鄭爽在稅務部門送達行政處理處罰決定書時未提出異議，表示不覆議不起訴，並已在規定期限內繳清全部稅款和滯納金。稅務部門正依法督促其在規定期限內繳清罰款。