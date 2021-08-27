立法院經濟委員會今（27）日到雲林縣考察經濟農業建設，其中關於「農會法規執行與檢討」的議題因斗南鎮農會理事解職案而受到矚目，縣長張麗善表示，該名因賄選而遭到起訴的理事，行為錯誤且也是不良示範，但一碼歸一碼，法治社會還是要依法行政，農委會跳過雲林縣政府並引用錯誤法條要求解職，違反程序正義的做法，恐會造成全台農會的無所適從；也呼籲農委會必須採取一致標準，才不會讓外界有不當聯想。

知情人士指出，今年全台共有一百多件農會賄選案，農委會卻情有獨鍾針對斗南鎮農會，目前當事人雖已遭到起訴，但依據農會法規定，相關處置都需要等判刑確定後才進行，但農委會卻大動作跳過主管機關雲林縣政府，要求該名涉嫌理事解職，介入農會派系之爭圖的是什麼？政治動機昭然若揭。

這位人士也提到，農會體制相當重要，若不待法院判決，用一紙行政命令就要求解職，此例一開，各地農會將永無寧日。連曾擔任台南縣長的蘇煥智都特別撰文抨擊農委會，可見這場發生在雲林斗南農會的地方事件，若不妥善處理，將會造成農會體制的崩盤。

立法院經濟委員會上午赴雲林縣農會召開考察會議，由雲林縣政府報告四項議題，分別是「農會法規執行與檢討」、「雲林農產品冷鏈物流中心計畫」、「雲林畜產冷鏈園區」與「褒忠農業機械園區」。

由於斗南鎮農會選舉爭議，農委會錯誤引用農會法造成地方政府與農會系統的無所適從，縣府也特地對此提出報告。張縣長指出，此宗賄選案雖已遭到起訴，但依照農會法的規定，應待判刑確定後再依規定處置，但應站在超然立場的農委會卻主動涉入，刻意援引農會法第46條，以主觀認定為由，不符合比例原則，強制要求解除吳的理事職務，著實令人不解。

張縣長說，依照後法優於前法、特別法優於普通法的原則，既然農會法47-1、47-4及46-1已有明確規範，就應該遵照該等法條適用。

曾擔任台南縣長的知名律師蘇煥智也在會議中特別強調，有關農會選舉涉及賄選，均依據農會法第47-1、47-2、47-3、47-4及46-1條立法理由處理，此項法律適用方式，已是農委會幾十年來的處理基準，如今針對斗南農會的「另眼看待」和「差別待遇」，違法濫用46條的「帝王條款」，錯引、曲解法令及濫用行政命令，先射箭再畫靶，是明顯的選擇性執法，已破壞依法行政和農會體制。

張縣長認為，農委會身為上級機關，卻推翻多年的依法行政的處理基準，與地方主管機關本於對事實認定的法律見解造成落差，將造成地方鄉鎮市農會無所適從，也讓主管機關縣政府窒礙難行；她呼籲應在法治的原則之下，大家遵循同樣的標準，才不會破壞農會的運作。

雲科大科技法律所教授王服清指出，斗南農會該理事因賄選而判處5個月有期徒刑得易科罰金，緩刑3年，適用46-1條，農委會依檢察官起訴即以46條解職，對照46-1條規定明顯違反比例原則，縱使該理事有緩刑期間交付保護管束，並接受3次法治教育是為「特殊處遇」，並不是刑責，亦不是農委會再援引20-2條的適用，且20-2條指的保安處分是指選舉「登記」的消積資格，擔任理事後該法條不適用。

此外，關於冷鏈物流的議題，張縣長以今年8月初的水患為例，如果先做好冷鏈物流準備，市場上就能維持蔬果適度調節，讓價格穩定；能夠因應天災帶來的短期波動，才是農業發展的長久規劃。至於畜產冷鏈園區，張縣長再度重申，雲林縣是養豬大縣，未來希望在產地就地屠宰，避免碳足跡；台灣好不容易走出口蹄疫陰霾，更要儘速建設符合國際標準的冷鏈，雲林豬肉品質良好，透過園區的建立，從屠宰到加工，一條鞭完成，對於打開國際市場非常關鍵。

對於褒忠農業機械園區，張縣長指出，為雲林創造就業機會留下年輕子弟，共同為雲林的發展打拼，「農工並重、產業升級、產品加值」一直是縣政重點，利用在地農業優勢吸引廠商進駐，不僅有助雲林農業產業升級與加值，讓農民收入穩定，與產業、農民攜手共創多贏。因此，經濟部決議採1次開發270公頃，必須辦理第二階段環評，無異阻礙雲林縣發展的規劃時程，成為雲林發展路途上的絆腳石。

為加速因應台商回台投資，儘快解決廠商用地需求，經濟部應該採分期分區方式辦理，第一期擇定90公頃適當面積，縮短審議及開發時程，以期能2年內進行開發工程施工，讓廠商能進駐設廠，帶動雲林縣發展，增加就業機會，同時符合中央「配合台商回台土地需求，中南部產業園區開發方案」的政策目標。

張麗善說，非常感謝立法院經濟委員會特地組團到雲林考察，雲林非常需要各界資源與中央法規的支持，期待在中央與地方、行政與立法部門，大家一起合作，翻轉雲林。