代理摩斯漢堡的安心(1259)今（27）日召開股東常會，通過2020年財報及盈餘分配案，決議配息3元。展望後市，公司朝展店達300家目標邁進，並持續深化服務、產品及環境品質3Q創新，善用智慧科技加速數位轉型、提升資產轉型，盼強化經營績效及獲利能力。

安心受新冠肺炎疫情影響，2020年合併營收53.42億元、年減2.6％，仍創歷史次高。毛利率升至26.08％的近3年高點，但營益率降至2.38％的近6年低點。在業外收益跳增12.81倍挹注下，歸屬母公司稅後淨利1.59億元、年減1.25％，每股盈餘（EPS）4.96元。

安心表示，疫情加速消費者減少內用，促進「無接觸」服務及電子支付需求，公司對此導入多元支付及擴大外送服務，拓展服務客群及市場，並提升門市現金管理效率及生產力，去年營運雖受疫情影響，但整體表現仍算亮眼。

安心截至去年底全台總店數達287家、年增12家。面對消費趨勢變化及經營成本上升，安心積極投入服務流程科技化、自動化， 提升點餐、收銀及廚房製餐效率，積極優化消費者溝通與用餐體驗，除優化店鋪環境品質，也減少員工負擔。

受疫情三級警戒衝擊，安心2021年第二季合併營收11.88億元，季減7.51％、年減7.12％，為4年低點，毛利率23.65％、營益率負1.38％，分創近8年半、近6年半低點。在業外收益挹注下，歸屬母公司稅後淨利10.5萬元，季減99.5％、年減99.78％，每股盈餘0.003元，雖雙創新低、但仍險守獲利。

合計安心上半年合併營收24.73億元、年減3.41％，為近3年同期低點，毛利率23.97％、營益率0.02％雙創同期新低。雖然業外收益跳增93.12％，歸屬母公司稅後淨利0.2億元、年減達59.79％，每股盈餘0.65元，亦雙創同期新低。

不過，安心在面對疫情衝擊下仍持續展店，今年以來仍新展7家店，將全台總店數推升至294家，續朝達300家目標邁進。展望後市，公司除持續提供「安心、安全、健康、美味」的餐飲服務，亦持續深化服務、產品及環境品質的3Q創新。

安心除持續使用台灣在地食材開發健康美味商品，自建外送服務車隊以優化服務效率與品質，並建置安心智慧農場，免除氣候變遷及病蟲害影響，以提供給顧客優質無毒食材，同時規畫建置食品工廠，朝向自給自足目標前進。

海外市場方面，安心在中國大陸將積極開發內需市場，以契合當地消費習慣的行銷手法，擴大營收成長幅度，加速邁向獲利。澳洲市場方面，除加速更迭符合當地客群商品，並積極營造與在地連結，並持續將優良產品導入台灣市場，開發新貿易模式。

整體而言，安心今年將依循經營主軸3Q創新，除堅持用心美味，並善用智慧科技加速數位轉型、延續特色體驗，進一步創造差異化服務，提升顧客體驗與滿意度。同時，亦將致力提升資產轉型，盼強化經營績效及獲利能力。