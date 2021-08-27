Delta病毒來勢洶洶，7月底緊縮的機組員返台檢疫規定，再度加嚴！中央流行疫情指揮中心日前發函，認為疫苗擋不住Delta變異株，為降低病毒進入社區風險，針對派飛長程航班者，不管有沒有打過疫苗，一律得入住防疫旅宿或公司防疫宿舍5天，且不可以「在家關（居家檢疫）」，期滿採陰才可出關，並自明（28）日起實施。

指揮中心25日發函給航空公司，要求發文後3天，也就是明天起實施；航空公司雞飛狗跳，不只要改班表，還要通知機組員「行李整一整」，已經排定派飛長程航班機組員更是哀嚎，自嘲要關進Novojail（Novotel監獄）服刑了。

機組員檢疫規定持續收緊，指揮中心7月底才通知航空公司，長程班返台且完整接種2劑疫苗且滿2周者，採7天「加強版」自主健康管理，也就是「不用關」，但不建議出入人潮密集的公共場所，一入境先做PCR檢測，期滿再做1次PCR採檢。

至於過去14天曾執飛「重點高風險國家」航班者，不論長短班、也不管有沒有打過疫苗，均強制入住防疫旅宿或公司防疫宿舍14天，期滿PCR採驗陰性才可出關。

25日發出的新規定，是取消飛長班的7天「加強版」自主健康管理，只要是飛長班，通通要被關，而且就算一人一戶，也不可以選擇「在家關」，強制入住防疫旅宿或公司防疫宿舍5天，「出獄」後再自主健康管理9天。

由於規定來得相當突然，航空公司雞飛狗跳，機組員更是憤恨不平。據透露，機師工會計畫採焦土政策，認為指揮中心若要改「5＋9」，不如比照高風險地區「統統關14天」，且檢疫期間不得派飛，不要背防疫破口罵名。

機組員指出，可以理解指揮中心為防止Delta入侵，加嚴邊境管制，但機組員飛長班，在外站也是被關著隔離，跟一般旅客「客觀條件」不太一樣，但若指揮中心堅持疫苗擋不住Delta病毒，乾脆統統比照旅客關14天，也不要有客貨機的差別，一體適用，另外也建議針對外籍航空機組員實施PCR及嚴格要求不得出房門。

航空公司主管抱怨，工會加碼拋出「關14天」，且檢疫期間不得派飛，講直接點就是跟指揮中心對著幹，不滿檢疫加嚴的焦土策略，這將造成調度困難，無疑是癱瘓航空公司營運，擺明要航空公司去跟指揮中心「跪」，講白點就是在甩鍋。