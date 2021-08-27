台北地方法院日前受理4件提審聲請案件，分別因不滿在國外打完第二劑回台灣後，仍須隔離，及不服衛福部強迫入住防疫旅館等，台北地方法院表示，隔離及居家檢疫的行政處分未被撤銷前仍有效，呼籲民眾應先提訴願，被駁回後再再提起行政訴訟救濟。

這幾起案件分別是，A君去年12月11日因經醫師診斷確診COVID-19，經主管機關開立隔離治療通知書而至隔離治療機構治療，但隔離30日後，經醫師重新鑑定仍持續為COVID-19陽性。

再經主管機關開立隔離治療通知書，再進行隔離治療30日，A君認為隔離10-21天及無症狀，傳染力應已極低，即應解隔離，不應繼續限制其人身自由，請求提審釋放。

另，B君主張其在國外已經完成二劑疫苗注射，並沒有症狀也無與感染者接觸，且可提出PCR陰性證明，不須實施14天的居家隔離檢疫，認為居家隔離之部分是受不當拘禁措施，請求提審釋放。

C君主張衛生福利部疾病管制署雖公布自今年6月27日入境旅客必須入住防疫旅館或集中檢疫所，但其家中有獨立衛浴及房間，且可配合一人一室的要求，衛生福利部不得強迫其入住防疫旅館，請求提審釋放。

D君主張在今年8月12日自大陸入境，實行居家檢疫14日，檢疫期滿日應為同年8月26日12時，但卻被告知應至8月26日24時才能離開，D君不服檢疫期間之計算，請求提審釋放。