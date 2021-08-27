中國網際網路信息中心（CNNIC）今在北京發布第48次《中國網際網路發展狀況統計報告》顯示，截至2021年6月，中國網民規模達10.11億，較2020年12月增長2175萬，網際網路普及率達71.6％。十億用戶接入網路，形成全球最為龐大、生機勃勃的數字社會。

截至6月，手機網民規模達10.07億，較2020年12月增長2092萬。農村網民規模達2.97億，占網民整體的29.4％；城鎮網民規模達7.14億，占網民整體的70.6％。50歲及以上網民占比為28.0％，較2020年6月增長5.2個百分點。

網民使用手機上網的比例達99.6％；使用電視上網的比例為25.6％；使用桌上型電腦、筆記型電腦、平板電腦上網的比例分別為34.6％、30.8％和24.9％。

中國IPv6地址數量為62023塊／32，較2020年12月增長7.6％。域名總數為3136萬個。其中「.CN」域名數量為1509萬個，占中國域名總數的48.1％。

即時通信用戶規模達9.83億，較2020年12月增長218萬，占網民整體的97.3％。網路新聞用戶規模達7.60億，較2020年12月增長1712萬，占網民整體的75.2％。

網路支付用戶規模達8.72億，較2020年12月增長1787萬，占網民整體的86.3％。網路購物用戶規模達8.12億，較2020年12月增長2965萬，占網民整體的80.3％。網路外賣用戶規模達4.69億，較2020年12月增長4976萬，占網民整體的46.4％。

線上辦公用戶規模達3.81億，較2020年12月增長3506萬，占網民整體的37.7％。

此外，中國已累計開通5G基地台96.1萬個，5G網路已覆蓋全國所有地級城市、95％以上的縣域地區、35％的鄉鎮地區。截至2021年5月，5G標準必要專利聲明數量占比超過38％，位列全球首位。