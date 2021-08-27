mixi公司旗下XFLAG™所推出的一拉一放戰鬥RPG手機遊戲《怪物彈珠》，與電視動畫《BLEACH死神》的第二彈合作活動將於2021年9月2日（四）12:00開跑，合作活動中將有許多人氣角色限定登場！

《BLEACH死神》是在集英社發行的少年漫畫雜誌《週刊少年JUMP》中，連載至2016年38號的超人氣刀劍戰鬥漫畫。自2001年開始連載時就獲得了廣大的支持，單行本一共74集，系列漫畫的世界發行量超過1億2000萬本。電視動畫從2004年播映至2012年3月，至今共公開了4部電影版作品。此外，《BLEACH死神》於2020年迎來了連載20週年，目前也正在進行「BLEACH死神20週年企劃」（https://bleach-20th-anniversary.com/），高人氣席捲了日本國內外，且仍持續受到粉絲喜愛。

本次合作活動中，除了「黑崎一護」「朽木露琪亞」「日番谷冬獅郎」等第一彈合作活動的部分角色會再次登場外，「浦原喜助」「井上織姬」「石田雨龍」等《BLEACH死神》破面篇的人氣角色也將初次登場！

本次合作活動的相關詳情會隨時於「怪物彈珠」的官方網站公開，請玩家務必持續關注。

●第一彈合作活動角色可以獸神化・改！ 破面篇的人氣角色初次登場！

此次合作活動除了第一彈角色「黑崎一護」「朽木露琪亞」「日番谷冬獅郎」可以獸神化・改之外，「浦原喜助」「井上織姬」「石田雨龍」「松本亂菊」「茶渡泰虎」也會首度在期間限定的轉蛋中登場，其中「浦原喜助」「井上織姬」「石田雨龍」可以獸神化。此外，「烏魯基歐拉・西法」「古里姆喬・賈喀傑克」「柯約代・史達克」等十刃也會在冒險中登場。

【轉蛋中登場的角色】

《怪物彈珠》X《BLEACH死神》第二彈合作活動登場的角色

【部份於冒險中登場的角色】

於《怪物彈珠》X《BLEACH死神》合作活動冒險中登場的角色

●【《BLEACH死神》×《怪物彈珠》第二彈合作紀念分享活動登場】

為紀念合作活動的舉辦，營運團隊更準備了Facebook分享活動，請彈珠好手們一同共襄盛舉！

《怪物彈珠》X《BLEACH死神》第二彈合作紀念分享活動

【活動期間】

2021年08月26日（四） 21:00至2021年9月2日（四）11:59

【參加方法】

於活動期間內，公開分享怪物彈珠官方粉絲頁的「《BLEACH死神》×《怪物彈珠》第二彈合作活動！紀念分享活動」貼文到個人頁面即可！將根據合計分享次數追加獎勵道具喔！

【分享活動獎勵】

◎分享次數達500次 → 贈送「體力罐 x1」

◎分享次數達1000次 → 加碼贈送「接關罐 x1」

◎分享次數達2000次 → 加碼贈送「增增餅 x1」

◎分享次數達3000次 → 加碼贈送「任選鈴 x1」

＊活動結束後將統計分享總數，於合作活動期間發送達成獎勵到各位玩家的禮物箱中！將不另行通知活動結果。

XFLAG今後也將持續提供可與親朋好友同樂，且令人「腎上腺素全開」的共鬥娛樂體驗。

活用智慧型手機的特性，任誰都可輕鬆暢遊的爽快戰鬥RPG。是款用手指拉放自己的怪物來彈射並打倒敵方怪物，且需要充分活用「反彈」與「撞擊」牆壁或怪物來攻略冒險關卡的回合制遊戲。可以和朋友一起同樂，最多可4人同時協力遊玩（多人遊玩）為特徵。自2013年10月於日本上線，受到廣大玩家的支持，截至2021年4月為止，全世界累計使用者數已突破5500萬人。