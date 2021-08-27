衛福部長陳時中今接受媒體人黃光芹專訪透露，高端疫苗預計在10月完成200L製程。（圖取自震傳媒）

唯一通過緊急授權（EUA）的國產疫苗高端，至今共87.2萬劑通過封緘檢驗，但首次開放預約結果並不理想，二度加開預約後僅75.2萬人，被質疑「供遠大於求」；而疾管署與高端簽訂的500萬劑合約，至今通過檢驗的劑量不到100萬，是否製程上出現問題？衛福部長陳時中透露，高端預計10月會進入量產階段。

第六輪高端接種正在進行，副總統賴清德今天一早也前往台大醫院接種。陳時中今接受資深媒體人黃光芹專訪時，被問到高端保護力及安全性，他強調安全性絕對沒有問題，有3000人的安全性報告，符合國際標準，至於保護力如何，因為沒有做第三期試驗，我們確實不知道，不過中和抗體表現非常好。

黃光芹提問，政府向高端採購500萬劑合約，但第一期產量未滿100萬劑，後續時程如何？陳時中表示，高端最早做的是2L的製程，後來放大到50L，接下來要放大到200L；由於用50L一次只能產出約25萬劑，每批都要做倉鼠實驗，當然沒辦法提供很多，根據他們的生產計劃，10月時應該會完成200L的製程，量產能力才會出來。

陳時中強調，高端接下來要放大到200L製程，「我們的要求會更嚴格」，除了倉鼠實驗，其他每項實驗都要做，包含人體實驗；預計10月開始量產後，也還需要一點時間去確認是否有一致性。

高端開打至今，外界質疑聲浪仍未平息，其中最大的質疑就是「高端沒有保護力證據」。黃光芹問到高端疫苗仿單上為何未揭示保護力，陳時中說明，沒有做第三期實驗確效，就不能標示保護力，可以在發表意見上去推論，但仿單不能這樣寫，「你沒有做保護力的實驗就不能寫」。

至於為何會以免疫橋接作為EUA審查標準，陳時中進一步表示，當時大家講好要看中和抗體，只要結果不劣於AZ就可以，這是一個推論的方式，包含法國、南韓等國家也都認為，用中和抗體來推論是可以接受的。黃光芹追問，為何與AZ相比而非其他品牌，陳時中表示「因為當時只有這個疫苗近來，AZ也同意我們跟它比」。