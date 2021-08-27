整台都撞爛了！機車直衝左轉轎車驚悚畫面曝光 騎士傷重不治 11:552021/08/27 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 強勁的撞擊力導致劉男的機車幾乎全毀。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 整台都撞爛了！機車直衝左轉轎車驚悚畫面曝光 騎士傷重不治 北市南京東路、林森北路口，26日晚間11時許發生一起死亡車禍，26歲劉姓男子騎乘普通重機撞上在路口欲左轉的白色UBER休旅車，劉男經送醫急救後仍宣告不治，詳細肇事責任將由警方分析。 警方調查，劉男當時是在林森北路綠燈直行，50歲陳姓男子駕駛的休旅車在南京東路要左轉，劉男閃避不及當場撞上休旅車，強勁的撞擊力道造成機車幾乎全毀，劉男頭部受到重創。 劉姓機車騎士撞上左轉的UBER 休旅車。（翻攝照片／林郁平台北傳真） 警方到場對陳姓男子進行酒測，確認並無酒駕，受傷的劉男在醫院抽血檢測，交大將再釐清相關肇事責任。 台東初鹿汽機車擦撞 酒駕男騎士重傷不治 北宜紅牌重機疑過彎不慎 連撞2台預拌車慘死輪下 #機車 #車禍 #左轉 #休旅車 #轎車 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 坡度太陡貨車不斷下滑 花蓮採收文旦工人遭重壓不治 15:522021/08/26 社會 國3關西段死亡車禍 拖板車衝出護欄卡邊坡駕駛不治 10:512021/08/27 社會 遛狗提款裝沒事 眼尖警一眼識破車手障眼法 16:592021/08/27 社會 騎士深夜爆胎 岡山暖警幫忙找到機車行 12:562021/08/26 社會 重機衝對向 東門鴨莊少東命喪北宜公路 04:102021/08/27 社會新聞 小貨車擦撞計程車後衝上騎樓 車上瓦斯桶幸未釀災 12:462021/08/27 社會 高雄前今日戲院驚傳三度倒塌 外牆石塊掉落壓毀1機車 13:412021/08/27 社會 載昏倒友赴醫院闖紅燈遭警攔 積極警秒察覺幫送醫 12:032021/08/26 政治 永和汽、機車擦撞 外送員手腳擦挫傷送醫 14:412021/08/26 社會 打高端後猝死 桃園男被增胖40kg 遺孀求真相 04:102021/08/27 焦點要聞 遭惡劣野馬男高速撞飛 女騎士搶救14天不治 12:252021/08/27 社會 社會熱門新聞 47歲三重男接種高端2天後身亡 送醫畫面曝光 - 社會 悲！幼兒園女師去年喪夫 今遇死亡車禍3子2死1截肢 - 社會 小六女戀上同學爸 性交3次不願驗傷稱：他是我的初戀 - 社會 拒米其林評鑑 又有一家餐廳提告禁祕密客 - 社會 基隆女打高端主動脈剝離猝死 高大成推測：恐疫苗造成加速 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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