整台都撞爛了！機車直衝左轉轎車驚悚畫面曝光 騎士傷重不治

北市南京東路、林森北路口，26日晚間11時許發生一起死亡車禍，26歲劉姓男子騎乘普通重機撞上在路口欲左轉的白色UBER休旅車，劉男經送醫急救後仍宣告不治，詳細肇事責任將由警方分析。

警方調查，劉男當時是在林森北路綠燈直行，50歲陳姓男子駕駛的休旅車在南京東路要左轉，劉男閃避不及當場撞上休旅車，強勁的撞擊力道造成機車幾乎全毀，劉男頭部受到重創。

劉姓機車騎士撞上左轉的UBER 休旅車。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方到場對陳姓男子進行酒測，確認並無酒駕，受傷的劉男在醫院抽血檢測，交大將再釐清相關肇事責任。