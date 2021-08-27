在本週進行的 Gamescom 2021 中，台灣微軟透露將帶給台灣世紀帝國粉絲們的驚喜終於在正式揭曉。原來在經過幾番努力後，台灣微軟與 Xbox 將在台灣重新開啟世紀帝國電競賽，並於今（27）日開放《世紀帝國 2：決定版》世紀爭霸賽的公開報名，歡迎所有喜愛《世紀帝國》的玩家們可別錯過！

台灣微軟消費通路暨裝置事業群 Xbox 產品行銷經理徐宏瑋表示：「非常開心能夠在台灣再度舉辦《世紀帝國》電競賽事，其實內部醞釀許久，終於在今年能夠實現，未來也期待世紀爭霸賽在台灣的持續發展。此外，近期才剛公布了《世紀帝國 4》的上市資訊，以及 2021 下半年一連串的新作。」他也預告 Game Pass 陣容將不斷帶來更多好玩又精彩的遊戲，請大家務必持續關注微軟官方資訊。與此同時，台灣微軟將與 MSI 微星科技、PChome 24h購物和聯強國際股份有限公司等來自各界的夥伴們一起共襄盛舉，讓這場盛會更加多元豐富。

《世紀帝國 2：決定版》世紀爭霸賽將邀請知名賽評 Sobad、Wayne 進行解說並邀請夢夢警官、Demonsheep、Huni 等社群知名玩家參與表演賽，並提供豐富的賽事獎金、獎品。玩家只要於隨機地圖模式 1v1 中完成 10 場積分戰即可報名，本次預計招募 64 位選手參賽。海選賽將於 9 月 27 日至 29 日舉行，社群表演賽將於 10 月 1 日登場，八強與總決賽則將於 10 月 2、3 日接續進行。

海選賽、八強賽都將採 BO3 單淘汰制舉行，冠軍賽則為 BO5。凡是成功晉級 16 強之選手皆可以獲得好禮作為獎賞，而冠軍、亞軍、季軍及殿軍更可以獲得總價值超過新台幣 20 萬的豐富獎勵。本賽事將於 Xbox Taiwan YouTube 頻道、MSI Gaming(TW) 臉書粉絲專頁、PChome 24h購物臉書粉絲專頁，和TESL 的 Twitch 頻道進行轉播。

《世紀帝國 2：決定版》世紀爭霸賽相關資訊

＊海選賽 報名期間 : 8 月 27 日 12:00 ~ 9 月 21 日 23:59 止

＊海選賽 比賽時程 : 9 月 27 日～29日 19:00 起 ( 詳細時間於公告名單時公布 )

＊表演賽 社群節目 : 10 月 1 日 19:00 起

＊八強賽 轉播時間 : 10 月 2 日 12:00 起

＊總決賽 轉播時間 : 10 月 3 日 12:00 起