新北施政滿意度居冠 侯友宜：改善不足讓民眾對市政有信心 11:522021/08/27 中時 王揚傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今至海山警分局表揚查獲走私非洲豬瘟肉品的官警。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 TVBS最新民調新北市長侯友宜施政滿意度居冠，比去年12月增加2個百分點。對此侯友宜今（27日）表示，他現在是新北市長，新北市還有很多事情，有待努力去把它做好。 侯友宜說，像疫情有時候會看到加零，但是不要忘了，還有很多隱形傳播鏈還是希望把它守住，民調的高與低，他都看哪個部分做的不足，趕快把不足的地方快速的改善，讓民眾對市政建設、市政方向有信心，大家一起加油，努力做事。 疫苗施打民眾有「三要」 新北市副市長：政府不該有政治考量 新北推加倍券 最高加碼曝光「5千可換1萬」 #新北市長侯友宜 #民調 #居冠 #侯友宜 #有很多 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 六都最新民調出爐 盧秀燕第二 網驚：他第一 16:562021/08/27 政治 《晨間解盤》盛行短打 宜低位階轉強股(倫元投顧提供) 07:462021/08/27 財經 4成市民支持角逐2024總統大選 侯友宜回應了 16:022021/08/27 政治 中央推五倍券爲安撫民怨？侯友宜：地方會加倍努力 15:512021/08/27 生活 侯友宜推加倍券最高5千換1萬 媒體人喊比這大咖有魄力 18:132021/08/26 政治 新北加倍券限額網友怨是「抽抽樂」新北市回應了 10:052021/08/27 生活 安養院女主任因4000萬 竟點頭嫁失智8旬街友 09:212021/08/27 社會 BNT疫苗最快月底進貨 侯友宜：地方全力配合幫學生施打 15:402021/08/26 生活 新北重返「嘉玲」 侯友宜宣布：31日起長照機構可探視 14:532021/08/27 生活 苗栗社宅包租代管 第三期計畫開跑 16:002021/08/27 區域情報-其他 加碼拚振興 宜花東串聯推微旅行 04:102021/08/26 焦點要聞 政治熱門新聞 政院振興五倍券出爐 最新民調出乎意料 - 政治 賴清德27日要去施打高端 前外交官脫口5字 - 政治 侯友宜霸氣推5千換1萬 這縣每人領8千 22縣市最新加碼看這裡 - 政治 柯文哲會到高雄選市長嗎 王世堅斷言3字 - 政治 BNT有譜 黃暐瀚曝蔡英文最新支持度 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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