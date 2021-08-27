TVBS最新民調新北市長侯友宜施政滿意度居冠，比去年12月增加2個百分點。對此侯友宜今（27日）表示，他現在是新北市長，新北市還有很多事情，有待努力去把它做好。

侯友宜說，像疫情有時候會看到加零，但是不要忘了，還有很多隱形傳播鏈還是希望把它守住，民調的高與低，他都看哪個部分做的不足，趕快把不足的地方快速的改善，讓民眾對市政建設、市政方向有信心，大家一起加油，努力做事。