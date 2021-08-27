寒舍餐旅今日召開股東常會，董事長蔡伯翰透露，隨著國內疫情相對穩定，旗下台北寒舍艾美酒店於8月24日已先將自助餐聽探索廚房重啟營運，嚴格落實防疫措施，讓賓客放心用餐，目前8月底前訂席率已幾乎全滿，未來也會因應疫情變化，滾動式調整集團的營運方向。

蔡伯翰表示，受新冠肺炎的影響，觀光旅遊產業面臨嚴峻的挑戰，國際各項商務活動及觀光旅遊等皆全面急凍，對於國內都會型商務飯店尤其是台北地區影響甚鉅，又係本土疫情於今年5月開始急遽升溫，國內住房及餐飲消費的力道緊縮，對餐旅營運的衝擊遠高於去年。

蔡伯翰指出，雖然部分國家及國內已開始施打疫苗，但是全球疫情仍持續延燒，故各國國境預估短期間內不會立即開放，另一方面，國內餐飲及國旅市場也需視國內疫情控制情形及政府政策，因此，預計今年的營運狀況會隨疫情變化而發展。

展望後市，在疫情尚未結束前，寒舍仍將嚴謹且持續不斷執行各項防疫措施，以確保賓客及員工的安全，同時為搶攻國內旅遊市場，不斷推出多元的國旅銷售方案，且持續強化餐飲優勢，創造差異性提升飯店競爭力，以吸引國內旅客消費讓營運績效穩健回溫。

因應疫情下為快速迎合飲食消費型態的轉變，寒舍不僅積極與零售通路商合作，更迅速決策將自助餐廳轉換為外帶市集，祭出多元的商品包含即食便當、主廚現做美食與冷凍禮盒…等，市集化銷售大獲好評，也藉此帶入餐飲營收。

住房方面，寒舍持續力拚國旅市場，規劃豐富多元的住房專案，如台北喜來登大飯店瞄準偽出國商機，推出「夏日祭」住宿專案，旅人可體驗精采道地的日本夏祭體驗。另外，礁溪寒沐酒店於9月份推出「入住寒沐，三餐我照顧」住房專案，提供房客早餐外，再加贈午餐及晚餐，超值優惠積極搶攻國旅商機。