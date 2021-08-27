上海市稅務局第一稽查局有關負責人指出，該局將認真貫徹大陸國家稅務總局和上海市稅務局部署，針對當前影視行業個別從業人員偷逃稅的新手法，持續加大「雙隨機、一公開」抽查力度，嚴厲查處和曝光各類惡意偷逃稅行為，進一步規範影視行業稅收秩序，推動影視行業長期健康規範發展。

大陸國家稅務總局上海市稅務局第一稽查局27日通報，藝人鄭爽利用「陰陽合同」涉嫌偷逃稅，已依法處罰2.99億元人民幣，若其能在規定期限內繳清罰款，依法將不予追究刑事責任。此外，檢舉人張恆幫助鄭爽「天價片酬」偷逃稅情節重大，不能因為檢舉而卸責。

上海市稅務局第一稽查局有關負責人指出，該局將認真貫徹大陸國家稅務總局和上海市稅務局部署，針對當前影視行業個別從業人員偷逃稅的新手法，持續加大「雙隨機、一公開」抽查力度，嚴厲查處和曝光各類惡意偷逃稅行為，進一步規範影視行業稅收秩序，推動影視行業長期健康規範發展。

上海市稅務局第一稽查局指出，大陸《刑法》規定，納稅人有逃避繳納稅款行為的，經稅務機關依法下達追繳通知後，補繳應納稅款，繳納滯納金，已受行政處罰的，不予追究刑事責任；但是，5年內因逃避繳納稅款受過刑事處罰或者被稅務機關給予2次以上行政處罰的除外。

本案中，鄭爽首次被稅務機關按偷稅予以行政處罰，且此前未因逃避繳納稅款受過刑事處罰，相應的稅款及滯納金，已在規定期限內全部繳清。若其能在規定期限內繳清罰款，則依法不予追究刑事責任；若其在規定期限內未繳清罰款，稅務機關將依法移送公安機關處理。

上流稅務局同時說明檢舉人張恒同遭立案檢查理由，指忍恆雖是本案舉報人之一，但稅務部門檢查發現，其存在涉嫌通過策畫組織、溝通接洽、具體操作等行為，幫助鄭爽偷逃稅款。具體是：2018年12月，張恒作為鄭爽參演《倩女幽魂》的經紀人，負責鄭爽拍攝《倩女幽魂》的演藝合同簽訂、片酬商談、合同拆分、催款收款等事宜，並具體策畫起草「增資協議」，設立「掩護公司」，幫助鄭爽掩蓋「天價片酬」，規避行業主管部門監管，逃避履行納稅義務，影響惡劣。該局已依法對張恒進行立案檢查，並將依法另行處理。