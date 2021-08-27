台中市警察局第四分局偵查隊結合黎明國中三年級的線上教學課程，運用網路視訊的方式，向青少年學子宣導近期新型態詐騙手法，及各種新興毒品種類與危害。（民眾提供／盧金足台中傳真）

暑假即將結束，開學在即，台中市警察局第四分局偵查隊結合黎明國中三年級的線上教學課程，運用網路視訊的方式，向青少年學子宣導近期新型態詐騙手法，及各種新興毒品種類與危害，強化學生對現今犯罪態樣的了解與應對及防範之道，達到E化警政宣導的效果。

為了不讓學生們對於犯罪預防宣導內容感到枯燥乏味，同時可以加深印象，第四分局員警特別使用網路Kahoot平台搶答系統，讓學生利用自己的手機或網路線上即時回答問題。

答案對錯及累積得分會即時顯示在個人的手機上，同學們都非常踴躍參加搶答活動，最後選出得分最高分的前5名同學贈送第四分局所準備的小禮物。

同學們紛紛表示此種互動十分新奇有趣，網路線上宣導活動在歡愉的氣氛下圓滿結束。

台中市政府警察局第四分局偵查隊長陳谷楓表示，暑假期間，家長們最擔心的便是孩子人手一機沉迷於網路世界，遭不法分子吸收，被害而不自知，本次結合學校進行犯罪預防宣導，雖然因應防疫少了與學生們面對面的接觸與互動，但能運用新穎活潑的網路教學宣導方式來提升青少年對犯罪預防知識，使網路宣導發揮更大效益。