大陸女星鄭爽被前男友張恒踢爆「代孕棄養」，遭大陸國家廣播電視總局封殺，如今超話也被關閉，代表作《微微一笑很傾城》、《古劍奇譚》等全數遭下架，個人微博和工作室微博也被永久禁言，更傳出消息，鄭爽29日會公開出面道歉。

鄭爽遭張恒舉報，儘管調查已經在進行中，男方還是不斷在微博爆料喊話，遭到微博禁言，如今鄭爽的個人及工作人官方微博也落到同樣下場，而陰陽合約逃漏稅的部分，經查明後發現共逃稅4526萬人民幣，少繳2652萬人民幣，將罰以2.99億人民幣（約13億元台幣）的罰款。

然而舉報人張恒因作為鄭爽《倩女幽魂》專案的經紀人，也涉嫌策劃1.6億元約定片酬的拆分合同、設立掩護公司事宜，並直接操作合同具體執行、催款收款等活動，幫助鄭爽偷逃稅款，目前也已經對張恒立案調查，而鄭爽是否會受到刑事處罰，大陸稅務局也表示，由於鄭爽是初犯，罰款也已經全數繳清，因此不會追究刑事責任。

王一博轉發官方祭出的新規呼籲大眾。(圖/翻攝自微博)

另外，大陸娛樂圈不斷爆出藝人醜聞，趙麗穎和王一博合作古裝劇《有翡》，造成雙方粉絲互相攻擊，當局因此出手祭出10條新規，包括取消明星藝人榜單、優化調整排行規則、嚴管明星經紀公司、規範粉絲群體帳號、嚴禁呈現互撕資訊、清理違規群組版塊、不得誘導粉絲消費、強化節目設置管理、嚴控未成年人參與、規範應援集資行為，全面肅清演藝圈惡習。