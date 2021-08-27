連續舉辦三年的信義房屋繪畫比賽日前公布得獎名單，今年主題｢我心中的英雄｣吸引全台1237個社區，9093位大小朋友參加，一共選出424件得獎作品，顯見疫情不但沒有減低小朋友創作的熱情，更提供許多在家工作的家長美好的親子時光，其中5-6年級組全國金獎由興福國小葉懿軒獲得，葉懿軒以清潔人員為英雄，感謝他們為了給大家整潔、乾淨的家園，不畏風雨堅守崗位，辛勞付出。

信義房屋繪畫比賽疫情期間讓小朋友在家發揮藝術天份。(圖/信義房屋提供)

今年繪畫比賽，因疫情延後截止時間，也讓小朋友心目中的英雄更加多元，除了疫情中守護我們的醫護人員外，郵差、警察、清潔人員、導護志工、守護社區的信義哥哥姐姐都是小朋友的英雄，評審老師表示小朋友靈活運用畫作傳達心中對英雄的感謝，刻劃出令人動容的英雄事蹟非常生動。

其中興福國小葉懿軒獲得5-6年級組全國金獎，葉懿軒以清潔人員為英雄作畫，將日常生活中的倒垃圾放入畫中，構圖均衡、色彩明亮，評審認為整件作品的前中後景分布平穩，是件非常棒的作品。比賽過程中，更有一位社區阿嬤今年因為疫情無法與美國孫子相聚，因此她特地將這次的題目傳給在美國的孫子，透過視訊討論心目中的英雄，藉此維繫祖孫情，今年繪畫比賽滿滿的洋蔥也為全台社區注入正能量。

信義房屋2021繪畫比賽國小五六年級金牌獎。(圖/信義房屋提供)

另外，有一位害羞的小朋友小雨，從幼幼班到大班連續三年參加繪畫比賽，去年媽媽生病住院，信義房屋左營高鐵店同仁特地將圖畫紙帶到醫院，讓小雨可以跟媽媽在醫院畫畫，今年小雨更主動邀請親朋好友一同參加繪畫比賽。信義房屋左營高鐵店主任李思嫻說，看著孩子從天真稚嫩變得成熟懂事，把媽媽當心中的英雄非常感動，左營高鐵店一定會持續邀請社區住戶共同參與繪畫比賽，陪伴更多孩子長大，創造更多親子陪伴與交流。

近年來信義房屋深耕社區服務，紗窗修繕、環境清潔、社區鄰里聯歡活動..等，這兩年遇大型疫情讓社區關係緊張，這次的繪畫比賽更讓鄰里住戶互不往來的關係漸漸展開笑容，社區住戶們表示希望疫情結束後，能持續有這樣有趣又有意義的活動，已紛紛「預約下一場社區服務」。