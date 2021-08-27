彰化縣政府特別舉辦「彰化縣優質紅龍果評鑑｣將於9月9日在二林鎮農會舉行，來自全縣各鄉鎮市的紅肉及白肉紅龍果各50組，共計100組農民來拚高下，鼓舞縣內農民參加。（吳敏菁攝）

彰化縣政府特別舉辦「彰化縣優質紅龍果評鑑｣將於9月9日在二林鎮農會舉行，來自全縣各鄉鎮市的紅肉及白肉紅龍果各50組，共計100組農民來拚高下，鼓舞縣內農民參加。（吳敏菁攝）

全國紅龍果第二大產地在彰化縣，共有500公頃，彰化縣政府特別舉辦「彰化縣優質紅龍果評鑑｣將於9月9日在二林鎮農會舉行，來自全縣各鄉鎮市的紅肉及白肉紅龍果各50組，共計100組農民來拚高下，鼓舞縣內農民參加，打響自家品牌，也為彰化優質紅龍果行銷。

縣長王惠美表示，這次委請二林鎮農會舉辦紅龍果評鑑，選拔出今年度最優質的紅龍果。紅龍果分紅、白肉，都富豐富的膳食纖維、花青素等營養，每年5至11月為產期，經過改良及燈照使得全年皆為產期，，這次評鑑學者專家將以外觀、實重、口感、甜度為評選依據。

二林鎮農會總幹事邱士平表示，藉著紅龍果的評鑑，果能互相研究、切磋，更能提升品質。彰化縣生產紅龍果口碑向來很好，今年紅龍果品質更進步，價錢也比去年好，農民朋友認真投入栽培，消費者才可以吃到安全、健康又好吃的紅龍果。

縣府農業處邱奕志表示，彰化紅龍果以二林鎮301公頃最多，另竹塘鄉有43公頃、溪州鄉26公頃，白肉種口感清甜爽脆，紅肉種口感細軟多汁。這次評鑑活動由二林鎮農會承辦，由臺中區農業改良場專家領軍的評審團隊評鑑，比賽當日即公布評鑑成績。

參賽農友資格需具三章一Q資格，可向所在各鄉鎮市農會報名參加，評鑑報名期間自即日起至9月6日下午4點截止，將評選出今年度彰化縣最優質紅龍果。評鑑分紅肉及白肉組各取出冠軍一名獎金8000元、亞軍二名5000元、季軍三名各2000元，優勝5名各1000元。