原本有意施打聯亞疫苗的副總統賴清德今(27日)到台大醫學院體育館接種高端疫苗，高端股價開低走高，終結股價因陸續傳出不良事件的連4跌走勢，盤中股價一度來到294.5元，漲幅2.97%，聯亞藥則開低走低續跌，盤中一度跌至120.5元，跌逾6%。

高端疫苗周一（23日）開打，受到陸續傳出有民眾死亡案件影響，雖然死因是否與疫苗有關正在釐清中，但股價已連續4個交易日下跌，今股價開盤以285元，小跌1元開出後，先往下跌至283元，隨即由黑翻紅，股價一度來到294.5元，漲幅2.97%，後漲幅略為收斂，但維持在290元上下的價位，仍有逾1%的漲幅。

高端大股東基亞、云辰股價也多在平盤之上；與疫苗相關的台康生技股價開高走高，盤中來到131.5元，漲逾2%，國光生也開低走高，漲逾1%，東洋開盤上漲0.3元，股價在平盤附近上下震盪。

聯亞藥開盤以127元開出後，股價向下探低至120.5元，跌幅6.8%，已連續亮出第3根黑K。