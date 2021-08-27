行政院今（27）日宣布，金管會政務副主委將由現任央行業務局長蕭翠玲接任。發言人羅秉成指出，蕭翠玲基層出身、於央行服務逾40年，未來將秉持其專業能力，協助推動各項金融監督與管理工作。

羅秉成表示，蕭翠玲為現任央行業務局局長，台大商學系畢業、政大企管所碩士，曾任央行金融業務檢查處處長、央行業務局副局長、央行業務局襄理、央行業務局調撥科科長、央行業務局存款科科長等職務。