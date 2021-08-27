《金融》金管會政務副主委 央行業務局長蕭翠玲接任 12:012021/08/27 時報資訊 林資傑 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院今（27）日宣布，金管會政務副主委將由現任央行業務局長蕭翠玲接任。發言人羅秉成指出，蕭翠玲基層出身、於央行服務逾40年，未來將秉持其專業能力，協助推動各項金融監督與管理工作。 羅秉成表示，蕭翠玲為現任央行業務局局長，台大商學系畢業、政大企管所碩士，曾任央行金融業務檢查處處長、央行業務局副局長、央行業務局襄理、央行業務局調撥科科長、央行業務局存款科科長等職務。 《金融》投資型保單熱賣 金管會3提醒示警 台南市農業局長換人做！由前副局長李建裕回鍋升任 #業務局 #央行 #蕭翠玲 #金管會 #政務副主委 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 IMF最年輕副總裁 李波履新 04:102021/08/26 產業財經 《金融》財委考察央行打炒房成效 市場憂9月管制3.0 10:362021/08/25 財經 《台北股市》上市櫃企業H1營收獲利 雙創近10年高點 07:462021/08/27 財經 李行追思會時間公布 朱延平任治喪委員會主委 04:102021/08/26 娛樂新聞 駐泰代表李應元健康因素請辭 今返台身形消一大圈 15:522021/08/26 政治 元大投資型保單銷售偷跑 金管會合計重罰900萬 17:122021/08/26 財經 航運、半導體、塑膠、光電 四產業賺爆 上市櫃半年獲利近2兆 04:102021/08/27 財經要聞 陳朝平快評》陳耀祥盡奴才之力 10:302021/08/27 快評 圍堵非洲豬瘟 檢舉金120萬 04:102021/08/26 生活新聞 《港股》觀望全球央行年會 恆指小跌 11:102021/08/26 財經 陸委會：港生可透過各大學獨立招生來台 04:102021/08/27 產業財經 財經熱門新聞 大轉彎!軍公教明年調薪 - 財經要聞 - 工商時報 寧波港恢復了 航運危機宣告解除？馬士基反應曝實情 - 財經 小資族看過來！他花3萬當700家公司股東 狂領紀念品還靠價差賺6倍 - 財經 當沖警示新制今上路 17檔恐列注意股黑名單 - 財經要聞 - 工商時報 繞過拜登 華爾街尋求與中方對話 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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