《商情》需求前景提升 稀土價格上揚 12:012021/08/27 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近年來稀土受益於電動車、風電等新能源轉型領域，需求持續增長，中國稀土儲量佔全球37%，稀土產量佔全球58%，均居世界第一位。近期因下游需求旺盛，相對稀土材料需求提升，提振價格逐步上揚。 而永磁材料為下游最大需求，在新能源車貢獻主要增量，推估到2023年，其中釹鐵硼在電動車使用需求佔比中提升近10%，本周最新報價中國釹鐵硼市場價漲1.08%，報每公斤187.5人民幣。(商品行情網) 《電子商務》保健需求湧 尚凡再投資大研生醫 電子股居主流 台股早盤呈現小漲 #全球 #上揚 #稀土 #電動車 #提升 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《鋼鐵股》中鋼股東會、除息下周登場 營運續看旺 10:532021/08/27 財經 《台北股市》上市櫃企業H1營收獲利 雙創近10年高點 07:462021/08/27 財經 《商情》需求有撐 BDI指數小幅反彈 09:282021/08/27 財經 《通信網路》三星旗艦折疊預購 電信業成績出爐 09:112021/08/27 財經 《半導體》外資點讚認同 台積電股漲 10:192021/08/27 財經 《半導體》旺矽斥資2.84億元 併美工程探針卡廠 07:462021/08/27 財經 《商情》避險需求增 黃金亞洲電子盤續漲 10:532021/08/27 財經 重塑晶片業 威騰收購鎧俠談判升溫 04:102021/08/27 全球財經 《商情》延續反彈勢頭 錫價連2日上揚 10:532021/08/27 財經 《商情》食用油供應趨緊 大馬棕櫚油收1周高點 10:022021/08/27 財經 三因素帶動 五大泛用樹脂放量漲 04:102021/08/27 財經要聞 財經熱門新聞 小資族看過來！他花3萬當700家公司股東 狂領紀念品還靠價差賺6倍 - 財經 大轉彎!軍公教明年調薪 - 財經要聞 - 工商時報 寧波港恢復了 航運危機宣告解除？馬士基反應曝實情 - 財經 繞過拜登 華爾街尋求與中方對話 - 產業財經 - 旺報 當沖警示新制今上路 17檔恐列注意股黑名單 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。