近年來稀土受益於電動車、風電等新能源轉型領域，需求持續增長，中國稀土儲量佔全球37%，稀土產量佔全球58%，均居世界第一位。近期因下游需求旺盛，相對稀土材料需求提升，提振價格逐步上揚。

而永磁材料為下游最大需求，在新能源車貢獻主要增量，推估到2023年，其中釹鐵硼在電動車使用需求佔比中提升近10%，本周最新報價中國釹鐵硼市場價漲1.08%，報每公斤187.5人民幣。(商品行情網)