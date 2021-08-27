需求前景轉好，周四國際鐵礦石漲逾2%；因前陣子鐵礦石價格自高點回落，故提振煉鋼利潤，有望提高鋼鐵產量，並改善鐵礦石需求前景，帶動其價格漲逾2%。

8月26日 62%國際鐵礦石價約漲2.6%，65%國際鐵礦石價約漲2.3%，58%國際鐵礦石價約漲2.1%；英國鐵礦石約漲2.9%；美國鐵礦石約漲2.6%。(商品行情網)

大連期交所9月鐵礦石期約漲1.3%，近月焦煤約漲0.6%，焦炭約漲0.4%；上海期交所近月螺紋鋼約跌0.6%，熱軋板捲約跌2.2%，不鏽鋼約跌0.5%。(商品行情網)