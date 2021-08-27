2022年選戰將近，國民黨新北市青年議員劉美芳、王威元、廖先翔今開記者會，直言關於青年人才栽培不如民進黨，呼籲黨中央重視青年人才培育，應編列預算執行青年活動，明年縣市首長及議員選舉也能給年輕人參選機會，並喊話修正九二共識，才能更接地氣。

劉美芳認為，國民黨沒有分裂本錢，民進黨在青年部分訓練相當紮實，會召集一群年輕人到秘密基地訓練，結束後將他們安插到各個議員、立委，甚至公部門行政單位，等到訓練時間成熟後再派出來參與選舉，是非常完善有系統性的訓練，也是國民黨需要學習成長的地方。

王威元說，每次選舉所有人都喊一個口號：「重視青年」，但成果始終無法點燃年輕人對國民黨的熱情跟希望，希望黨中央能夠確實編列預算，從地方開始擁抱青年，尤其高中、大學青年，舉辦暑期活動或學生社團，讓他們喜歡參加活動甚至樂意主辦活動，培育下一個青年世代，避免斷層感覺。

「政黨穩定發展吸收人才是重中之重，否則就會被時代潮流所淹沒」，廖先翔不諱言，如果自己沒有任何政黨傾向，又想投身政治，他應該也不會選擇國民黨 ，因不認為進入國民黨有舞台發展機會 ，這點國民黨過去表現差勁，沒有長期延續的正統培訓管道，也是許多青年朋友不會投身國民黨的原因。

廖說，他2018年參選獲得民眾很好的反饋，年輕人當選率高，但2020選舉提名跟2018年策略完全不同方向，包括地方百里侯選舉，國民黨在縣市首長選舉上給年輕人機會也不多，並舉例民進黨46歲的新竹市長林智堅，認為縣市長選舉國民黨不一定要找大佬或地方人士，應給年輕人多一點服務機會，相信表現一定也會很亮眼。

就讀東吳大學大四21歲的甯惟軒，投入此次國民黨黨代表選舉，認為國民黨營隊辦完就無下文，選訓用留並無串連，國民黨執政縣市那麼多，相信也有資源可以去做青年的栽培跟歷練。