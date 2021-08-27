知名女星趙薇昨(26日)傳出一夜間遭當局封殺，不僅曾參與過的作品被除名，在微博上的超話也被封，疑與過去的爭議黑歷史有關。而和她一樣都因《還珠格格》走紅的林心如，今上午也突然傳出註銷大陸的工作室，引來質疑是否與趙薇牽累有關？對此，林心如經紀人稍早澄清是自行提出申請註銷，並非外力介入，強調目前大陸工作都在進行中。

45歲趙薇1998年因主演《還珠格格》人氣飆漲，成為一線女星的她，2008年與富商黃有龍結婚後就頻傳負面消息，夫妻倆雖身家百億，2019年傳出夫妻倆被500多位投資者提告旗下公司涉及證券虛假陳述，今年4月再傳趙薇所擁3家公司的股權遭凍結，6月黃有龍因欠債約10億台幣被提告，而近期趙薇披日本軍旗的往事最近更被網友翻出圍剿，可說一波未平一波又起。

趙薇昨閃電被列入「劣跡藝人名單」，林心如註銷工作室也引來關注。（圖／翻攝自范冰冰微博）

近年網友發現趙薇將微博中與黃有龍的合影全數刪除，引發婚變揣測，但當時趙薇工作室否認離婚，簡單寫下：「捕風捉影累的慌，吃瓜謹慎，好好工作耶」。沒想到昨趙薇又突傳在作品《還珠格格》、《京華煙雲》、《畫皮2》等介紹頁中被除名，陸媒認為除了趙薇過去負面傳聞外，近日旗下藝人張哲瀚出事，也是導致趙薇被閃電列入「劣跡藝人名單」的原因之一。

林心如近日註銷工作室。（圖／翻攝自微博）

而眼尖網友發現，趙薇的好姐妹林心如近日低調註銷了工作室，對此，林心如的經紀人表示：「時機點的巧合而已」，很早以前就申請了，但因為需要一些時間進行，剛好這2天被通知申請完成。至於註銷的原因，經紀人則回：「只是在做一些資源整合，目前公司跟工作都還是正常」， 並指出今年下半年也還有大陸的工作，但因為要宣傳《華燈初上》，人走不開，所以可能會採取在台灣錄製的方式完成。