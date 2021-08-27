台積電日前宣布調漲晶圓代工價格20%，掀半導體界震撼彈，財信傳媒董事長謝金河也於臉書評論，直言很多晶圓代工廠早已漲價，台積電僅算跟漲，但隨產業上下游依存態勢逆轉，坦言極可能牽動整個生態系劇變。

謝金河指出，無自有晶圓廠（Faberless）的下游IC設計業者，一直是把設計好的產品交予晶圓廠製造，形成完整的代工產業鏈，在卓越的晶圓代工廠為後盾下，IC設計業者個個兵肥馬壯，毛利率幾乎都從40%起跳，台股最高價的公司都是IC設計公司，例如，矽力最高到4130元，信驊到2525元，譜瑞1825元，祥碩到2280元，聯發科最高也到1185元⋯⋯高價股幾乎全被IC設計族群囊括。

這也引來晶圓製造業反思，畢竟蓋1座晶圓廠千億起跳，建廠後折舊攤提費用龐大，財報不好看，股價也被殺低，把風險攬上身後，照亮的卻是IC設計業者。聯電想通了，不再蓋先進製程晶圓廠，毛利率從11%拉升至今年第2季31.25%，股價也從10元左右跑到60元以上，現在甚至是8家設計公司集資給聯電擴產。

他更提及，這個現象力積電的黃崇仁感受最強烈，2015年力晶半導體差點出局，這次大家擔心overbooking，其實2015年DRAM廠大洗牌後，中國以舉國之力發展，全球半導體業者不敢再蓋新廠，但這些年中國騙錢的多，真正蓋成廠的少之又少，這回產業需求大旺，半導體製造業看來仍有優勢，只是IC設計廠要付出更大代價，生態系統會有大變化！