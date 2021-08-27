交通部昨公布五倍券加碼方案，推出面額1000元的國旅券，雖然可用於團體或自由行，但中籤者只能透過旅行社預訂，讓旅遊業界看了超傻眼，不只實務面上執行困難，對業界的實質效益更小。業者痛批，旅行業已經苦撐20個月，今年8月起薪資補貼沒了，又得到不是大家想要的振興加碼方案，政府不該將旅行業拔管，置數萬勞工生計於不顧。

旅行公會全國聯合會理事長蕭博仁指出，旅遊業從去年1月23日禁止接待陸客團開始，撐到現在已經20個月，業界一直很期待政府要宣布的最新振興方案，但昨天的版本，對旅遊業效果不大。

蕭博仁強調，旅行業期待的4成薪資補貼，從今年8月喊停，業界不斷對行政院表示憂慮，得到的回應是沒有紓困，但暗示可能採取像去年安心國旅補助的方案，嘉惠旅遊業者，大家聽完滿心期待，不料昨日的方案一公布，業者看完既傻眼又那悶，「怎麼跟期待差這麼多？」

蕭說，薪資補助喊停後，國內有1、20家中大型旅行社準備要裁員，呼籲政府收回成命，把國旅券改成像去年安心旅遊補助的方式，對業者與消費者都有益處，同樣12億元經費，可以催生出4萬團國旅，這當中就至少有4萬輛遊覽車、2萬間房間及餐廳數萬桌受惠。

他分析，民眾拿到1000，有很大一部分不會拿出來用，或是到旅行社訂個房間就好，且很有可能找每晚1200元的房，自己只要出200元，民眾的心態就是這樣，所以才說對旅遊業幫助微乎其微。

「政府挺業者，業者才有力氣挺勞工！」旅行業品質保障協會監事會主席張永成批評，政府不該讓旅行業拔管，置數萬勞工生計於不顧，隨著疫情收斂，各產業會慢慢復甦，唯獨旅行業因國門關閉、禁止出入境旅遊，9成產值沒了。業者配合政府、配合防疫是理所當然，但為何政府此刻要放生旅行業，讓人百思不解。