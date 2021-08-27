桃園男打高端後死亡「被增重40公斤」，藍委洪孟楷轟誘導死者身體狀況不佳。(照片來源：翻攝洪孟楷臉書)

桃園一名溫姓男子施打高端疫苗後猝死，儘管死因仍待釐清，但疫情指揮中心公布此事時，男子體重卻從90公斤「被增重」到130公斤。對此，國民黨立委洪孟楷說，指揮中心背後心態就是想推卸責任，誘導死者身體狀況不佳，呼籲蔡政府別把防疫記者會當成法說會，讓假新聞滿天飛。

洪孟楷表示，施打高端疫苗後猝死的桃園溫姓男子，被疫情指揮中心在記者會上增重40公斤，一天之後家屬質疑才改口，代表第一時間根本沒有掌握狀況。

他表示，正常的80至90公斤的成年人體重被增加到120-130公斤，其背後心態是想推卸責任？誘導是其身體狀況不佳？無論何種原因，記者會是正式官方說法，假新聞不該從官員口中出現，別把正式記者會搞得像是公司法說會，別踐踏國人對於疫情中心的信賴。

洪孟楷強調，該名男子是否因高端疫苗造成猝死仍待法醫勘驗，但最不應該的就是把死者最基本的體重給說明錯誤，一來這是對死者的極度不尊重、更是對家屬的二次傷害；二來偏離正常體重，所以就能推卸相關責任？國人要的是安全、是真相，不是說大話的自圓其說。

洪孟楷說，疫情中心對於特定疫苗的偏好及護航，不能成為假新聞散佈的藉口，記者會更不能成為假新聞的溫床，沒有掌握的數據寧可不說、也不能說錯，這更是官方記者會應有的最基本嚴謹態度，疫情中心別濫用自己的公權力，更別再踐踏國人對於政府僅存的一點信賴。