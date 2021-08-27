台積電慈善基金會捐贈台南市32間學校全面更換LED節能燈具，27日於鹽水區岸內國小舉行完工儀式。（劉秀芬攝）

台積電慈善基金會捐贈偏鄉學校全面更換LED節能燈具，台南市有岸內國小等32所學校受惠。（劉秀芬攝）

台積電慈善基金會捐贈台南市32間學校全面更換LED節能燈具，27日於鹽水區岸內國小舉行完工儀式，基金會董事長張淑芬特別前往關心小朋友教室燈具安裝現況，出席活動的台南市長黃偉哲感謝台積電慈善基金會讓台南市32所學校3000位同學受惠，讓孩子在學習及閱讀時更舒適，在護眼明亮的教室共同成長茁壯。

黃偉哲表示，感謝台積電慈善基金會能夠幫忙台南偏鄉32所學校安裝LED節能燈具，在迎接開學的時候，有一個非常好、非常舒適的環境；也特別感謝台積電能夠幫忙國家的防疫工作，500萬劑的BNT疫苗，將來就是要打在12歲以上同學的身上，對校園防疫有非常重要的意義。

黃偉哲說，不管是疫苗、偏鄉校園的LED燈管，處處看到台積電的身影，都是把孩子們所最需要的，尤其裝了LED燈之後，電費大概省掉三分之二以上，亮度也更好，對於學童的身體健康及視力能受到更多一層的保護，對學校來講，電費的負擔也減少。

張淑芬表示，曾承諾要在開學前幫台南30所偏鄉學校裝的LED燈，現在不只30間，是32間，這是在台南的第一步，也是在整個台灣的第一步，不是我們的最後一步。

張淑芬強調，台南之後，屏東也已經在做，下一步會到台中、新竹、雲林等不同的地方，但因為要愛護整個台灣的小孩，希望能喚起更多企業願意來幫忙，歡迎來加入我們，我們用不同的方式，能讓台灣的溫暖和亮度做出來，讓全世界可以看到台灣的團結力量，這是她走在第一線，最希望獲得的最大回報。

曾榮獲南市總統教育獎的岸內國小學生石喬雨，代表全體受惠同學致感謝詞時說，「謝謝董事長阿姨，幫我們學校裝了許多的節能電燈，讓教室變亮了，很多燈光也更柔和了，讓我們看得更清楚、節能燈管能節省能源，還可以節省學校的電費，我們會好好認真學習的，希望有一天，我也能把這份愛傳達給別人，我們一起用愛發光。」