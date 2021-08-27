據環保署統計，以今年5月為例，全月廚餘回收量達4萬3733公噸，流入養豬廚餘達1萬7716公噸，一旦禁止廚餘養豬，這些廚餘恐怕會流入焚化爐或遭隨意棄置，環保署副署長沈志修表示，這個月要避免廚餘進入養豬場，在廚餘回收上，會採取比較有彈性的措施，民眾仍可以循原來的管道瀝乾後交給回收車處理，或是交給垃圾車進焚化爐也沒有問題。

非洲豬瘟中央災害應變中心指出，包括家戶產生的剩菜、剩飯、蔬菜、菜葉殘渣、果皮、茶葉、咖啡渣、蛋殼、魚蝦蟹與貝類殘體、禽畜殘骨或廢食用油等混合排出物，包括食材料理前後之所有廢棄物及過期食品等從8月30日起禁止進入養豬場。

但如可單獨排出的植物性廢棄物及其殘渣如豆渣、吐司邊、蔬果渣、廢酒糟、酒粕、酒精醪及果菜批發市場產生的果菜殘渣仍可用於養豬。

沈志修說，過去2年要求676場可廚餘養豬場養豬場，要求要以90度蒸煮1小時後再餵養，沒有一個養豬場發生非洲豬瘟，本月減少廚餘進入養豬，呼籲民眾惜食減量，如果一定要排出廚餘時要先瀝乾，減少廚餘容量後交給清潔隊，而如學校、餐廳等會產生廚餘的管道，仍可由農民收受後再送至指定場所、農委會將補助清運費用，如果原本透過乙級清除機構處理，則乙清業者不能送養豬場，則要改送至指定場所。

至於有縣市政府呼籲民眾直接把廚餘丟進垃圾車，沈志修說，廚餘最好的利用方式為資源化處理，但焚化爐或掩埋也是選項之一，送至焚化爐去也是被允許的。