新北市長侯友宜今至海山警分局表揚查獲走私非洲豬瘟肉品的官警。（新北市政府提供）

新北市警局海山分局本月19日查獲國內首宗非洲豬瘟走私肉品案，新北市長侯友宜今（27日）專程至海山分局慰問與表揚第一線有功人員。侯友宜肯定新北警察同仁的積極與用心，立即反應並重視情資，才能讓全台灣一起防堵破口，不讓非洲豬瘟進來。

侯友宜表示，非常感謝海山分局的基層同仁，在雲林縣轉知了一件不是一個重大刑案，只是一個普通的走私案件，能第一時間立即快速展開搜索，報請檢察官指揮，有效的控制整個走私事件，從這些肉品裡驗出非洲豬瘟。

侯友宜強調，同仁不因案小而不積極作為，才能夠把這樣嚴重的非洲豬瘟走私犯罪集團有效的揭露，然後以海山分局的情報為主軸，全國同步展開全面性查察和搜索，讓這起案件有效得到控制。

侯友宜指出，這3天新北市的警察總共查了1270個地點，發現3個地方肉品疑似來源不清，現在還在化驗當中，新北市面對非洲豬瘟來勢洶洶，已特別責令環保局對養豬戶所有餵食的廚餘，一定要做到90度高溫殺菌。

此外，各地回收的廚餘已由環保局下令清潔隊，會同里鄰全面動員查察管理，不希望有不明的肉品倒入廚餘桶，新北市的團隊一起協同努力，守住非洲豬瘟不到新北市，不進入台灣。