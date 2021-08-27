全世界最有智慧的所羅門王曾說：「一句話說得合宜，就如金蘋果在銀網子裏」可以見得，說話確實是門藝術，箇中心法十分巧妙，並不是人人都能輕鬆掌握！如果你想要成為妙語如珠、出口成章，一句話就能點石成金，讓場面熱絡起來的主導者，一定要來參加蘋果（Apple）特別邀約第32屆金曲獎主持人Lulu主講的Today at Apple線上講座！

8月21日剛落幕的音樂盛會－第 32 屆金曲獎頒獎典禮，無論主持功力還是服裝造型皆大獲好評的主持人 Lulu 黃路梓茵，十年前從節目「大學生了沒」因模仿「三金御用主持人」陶晶瑩走紅，十年後不僅在社群媒體擁有破百萬的粉絲追蹤，更是確確鑿鑿地接過主持棒，成為紅毯指定主持人。

從模仿到接班，這一路走來，獲得前輩提攜的她或許運氣真的不錯，但能獲得「新生代接班紅毯主持人」頭銜，絕對是憑著她沒有極限的努力和隨時都在準備的不懈毅力。顯示「說對話」的魅力，不只征服聽者耳朵，連心都收服！

Today at Apple 在8月29日邀請 Lulu 黃路梓茵無私分享她從興趣中探索自我並奠定主持志向的心路歷程，和她是如何做好下一秒就能上戰場的準備。課程時間是 8 月 29 日（週日）14:30 - 16:00，有興趣的朋友快到Today at Apple網頁報名。

只要一開口就像說故事一樣有趣、誘人和充滿感動，會中將分享她如何透過 iPad 搭配 Apple Pencil，善用內建「備忘錄」隨想隨寫，流暢繪出訪談主軸、流程和應對可能突發狀況的解方。別說討論正事、辦公時能更順暢，在日常生活的大小談話中，你也能展現隨時都讓人傾心聆聽的魅力。