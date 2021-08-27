愛山林(2540)董事長祝文宇指出，今年是公司嶄新的一年，擺脫從前以代銷為主，建設的推案量開始往上走，比例將大幅提升，目前股本為14.6億元，他信心滿滿的說，大家可以看看公司未來會賺多少個資本額！

愛山林在928檔期將在屏東推案，祝文宇說，屏東基地約5000坪，是當地最大的基地，目前已拿到建照，正在做接待中心，未來開價會有2字頭，總銷大約50多億元跑不掉。至於新竹的寶山案，第一期準備推出1000多坪，會有別墅和集中住宅的設計，總銷將會超過300多億元，現在很多新竹的客人想要預約，若是拿到建照的話，今年12月就會推案，預期將會迅速完銷。

這波房市多頭會走多久？祝文宇說，這波疫情全球撒了很多錢，錢幣貶值非常可怕，現在全世界還在給錢，要面對的就是通膨問題，現在是財富重新分配的機會點，不少人會跑出來置產，慘的又是沒錢的人，沒錢的人不能買資產，目前疫情都還沒有結束，各政府都還在撒錢，到底後續會如何真的很難說！

祝文宇表示，台灣5月時疫情嚴峻，大家都不出來，現在又開始恢復了，因為營造成本的飆漲，大家想要買到較便宜的房價期望都落空，依目前的市況變成房子不怕賣不掉，越晚賣漲越多，自已也是在考慮公司的屏東及新竹寶山案到底是要今年賣還是明年才賣。在通膨的時候，地主根本也不想賣出手中的土地，造價又在上漲，房價只會漲，至於明年是否還會續漲，他則是說，疫情未停冬天又要來了，還存在很多變數，無法預測的準。