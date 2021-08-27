受惠於強勁的需求和價格調漲，美國第二季企業獲利飆升至歷史新高，顯示本季因疫情急升而料將放緩的經濟增長可能只是暫時的現象。

儘管因材料和勞動力短缺使企業成本增加，但商務部周四報告的企業獲利仍大幅增長。

Delta新冠變種病毒引爆新一波疫情，正在削弱對航空旅行和郵輪等服務的需求，促使經濟學家調降對美國的第三季成長預測。

但紐約Brean Capital資深經濟顧問Conrad DeQuadros表示，根據這些企業獲利數據，任何消費者支出放緩所導致增長放緩，都可能是暫時的。

美國第二季企業獲利暴增2,345億美元或9.2%，達到2.8兆美元，創下歷史新高，並較第一季的季增5.1%加速增長。第二季企業獲利主要受到國內非金融公司獲利激增1,698億美元所推動，但美國金融公司第二季獲利亦有所增長。

企業稅前獲利占美國GDP比重上升0.7個百分點，為12.3%，創下2014年來新高。

不計入庫存估值和資本消耗（capital consumption）調整，美國第二季企業稅後獲利較上季增加3,036億美元或12.8%，成長力道亦較第一季的季增9.4%強勁許多。

與去年同期相比，美國企業第二季獲利成長69.3%，部分因去年同期的低基期而放大，當時美國為了防止疫情擴散而強制關閉非必要業務。

富國銀行首席經濟學家Jay Bryson表示，企業利潤升高顯示成本增加尚未嚴重侵蝕其獲利，如令企業似乎比在擴張初期時更具定價能力。

美國商務部周四公布第二季國內生產毛額（GDP）季增年率從6.5%小幅上修為6.6%，雖然不及經濟學家預估的調升至6.7%，但已經完全收復美國史上歷時最短暫的衰退所造成的損失，目前GDP已經較2019年第四季的高峰還成長了0.8%。

但由於Delta新冠變種病毒導致疫情急升，占美國經濟產值逾三分之二的消費者支出正在降溫。信用卡數據顯示，機票、遊輪，以及酒店和汽車旅館等服務支出都持續放緩。

一些機構雖然對美國本季經濟成長的看法因此轉趨保守，但也基於企業回補了上半年為滿足強勁需求而減少的庫存，部分經濟學家預期美國第四季經濟可望再度加速增長。

美國銀行證券將美國第三季GDP成長預期從7.0%調降至4.5%。

高盛此前已經將美國第三季成長預測從9%調降至5.5%，將今年全年成長預測從6.4%調降至6%，但是將美國第四季GDP成長預測從5.5%調升至6.5%，並上修2022年前三季的經濟預測。

富國銀行將今年第三季成長預測從8.8%下修至6.8%。

穆迪將美國本季GDP成長預測從8.4%下修至6.5%，但上修第四季成長預測至6.4%，並預估全年成長6.1%。

整體而言，經濟學家預期美國今年GDP成長率約為7%，將創下1984年以來最強勁的表現。