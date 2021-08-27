金門縣長照4包錢服務。（金門縣衛生局提供）

新冠疫情席捲全球，暫停外籍移工入境，讓許多家庭聘僱不到外籍看護。金門縣府關心老人居家照顧，提醒有需求的民眾可撥打〈長期照顧服務專線〉1966或082-334228諮詢，由長照員協助減輕照顧壓力。

衛生局表示，民眾只要符合長照收案條件之一：（一）65歲以上失能老人（二）失能身心障礙者（三）55-65歲失能原住民（四）50歲以上失智症者，經照顧管理專員評估失能等級2-8級，皆可以使用長照4包錢服務，包含照顧及專業服務(含居家服務、日間照顧服務、家庭托顧、專業復能照護等)、交通接送服務、輔具服務及居家無障礙環境改善服務、喘息服務等。或者讓長期照顧使用者至住宿式長照機構入住（如松柏園、大同之家等），讓無法及時聘僱到外看工的家庭，銜接長照服務，減輕照顧壓力。

另外，勞動部為鼓勵聘僱本國籍照顧服務員，目前訂有「雇主聘僱本國籍照顧服務員補助辦法」，針對符合聘僱外籍看護資格之雇主，若短期內雇不到外籍看護工，可聘本國籍照顧服務員，連續聘僱達1個月以上，雇主可向就業服務站申請每月新台幣1萬元，最長12個月，最高12萬元之補助金，減輕雇主經濟負擔，鄉親可以善加利用。