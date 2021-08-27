高雄市長陳其邁和麗寶集團旗下的名軒開發董事長吳泓瑩對捷運聯合開發案舉行簽約儀式。（石秀華攝）

高雄首宗捷運土地聯合開發案「O4站土地開發案」歷經13年的等待，今（27日）舉行簽約儀式，由市長陳其邁和麗寶集團董事長吳寶田共同見證，陳其邁感謝麗寶投資高雄；該項高捷通車以來的開發案，預計興建地下4樓、地上23樓，總投資額32.81億元，114年完工，團隊評估未來建案總銷售額逾60億元，市府可分配約27億元的商辦資產。

高捷通車營運13年以來，第1次結合捷運場站共構開發的土地案，由麗寶集團旗下的名軒開發公司脫穎而出，今天上午舉行簽約儀式，市長陳其邁致詞時指出，該項土地開發案簽約後，還有一座大山要跨過，就是捷運黃線和紅線延伸的線以及輕軌的二階，對高雄未來發展事關重要。

陳其邁並指出，建設高雄最重要的就是錢，有錢好辦事，沒錢寸步難行，推動城市建設須把財務規劃好，陳其邁表示，紅線和橘線通車多年，一方面要度過錢關，二方面藉由整體捷運交通為導向，讓捷運周邊土地做為做有價值的運用，市府參考東京、香港和台北聯合開發模式，一來也可增加市庫收入，陳並感謝麗寶集團很慷慨讓利3％，讓挹注捷運興建就像吃了大補丸，感謝麗寶有眼光加碼投資高雄，是最有智慧的選擇。

麗寶集團董事長吳寶田致詞時一開始就喊，「高雄起飛了！」並指麗寶集團在高雄目前有6個工地案，此次聯開案位於前金區，區域之間的整合開發，前景可期；吳寶田開玩笑指，未來捷運延伸到哪裡，就跟到哪裡。

捷運橘線O4站土地開發案，位於前金區中正四路、自強二路交叉口，總樓地板面積1萬6155平方公尺，預計興建地下4樓、地上23樓，大樓有新創交流中心、店舖及A級商辦產品，總投資額32.81億元，114年完工；建物總銷達61億元，市府依法將分配權益價值約27.88億元，未來開發後獲配的不動產處分收益，將專用於挹注高雄捷運建設。