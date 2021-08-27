高雄首宗捷運土地聯合開發案「O4站土地開發案」歷經13年的等待，今（27日）舉行簽約儀式，由市長陳其邁和麗寶集團董事長吳寶田共同見證，陳其邁感謝麗寶投資高雄；該項高捷通車以來的開發案，預計興建地下4樓、地上23樓，總投資額32.81億元，114年完工，團隊評估未來建案總銷售額逾60億元，市府可分配約27億元的商辦資產。
高捷通車營運13年以來，第1次結合捷運場站共構開發的土地案，由麗寶集團旗下的名軒開發公司脫穎而出，今天上午舉行簽約儀式，市長陳其邁致詞時指出，該項土地開發案簽約後，還有一座大山要跨過，就是捷運黃線和紅線延伸的線以及輕軌的二階，對高雄未來發展事關重要。
陳其邁並指出，建設高雄最重要的就是錢，有錢好辦事，沒錢寸步難行，推動城市建設須把財務規劃好，陳其邁表示，紅線和橘線通車多年，一方面要度過錢關，二方面藉由整體捷運交通為導向，讓捷運周邊土地做為做有價值的運用，市府參考東京、香港和台北聯合開發模式，一來也可增加市庫收入，陳並感謝麗寶集團很慷慨讓利3％，讓挹注捷運興建就像吃了大補丸，感謝麗寶有眼光加碼投資高雄，是最有智慧的選擇。
麗寶集團董事長吳寶田致詞時一開始就喊，「高雄起飛了！」並指麗寶集團在高雄目前有6個工地案，此次聯開案位於前金區，區域之間的整合開發，前景可期；吳寶田開玩笑指，未來捷運延伸到哪裡，就跟到哪裡。
捷運橘線O4站土地開發案，位於前金區中正四路、自強二路交叉口，總樓地板面積1萬6155平方公尺，預計興建地下4樓、地上23樓，大樓有新創交流中心、店舖及A級商辦產品，總投資額32.81億元，114年完工；建物總銷達61億元，市府依法將分配權益價值約27.88億元，未來開發後獲配的不動產處分收益，將專用於挹注高雄捷運建設。
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