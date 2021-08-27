日前網友踢爆，國民黨用誘導式方式讓受訪者批評疫情時期生活的接訪影片，根本是「假影片」；民進黨發言人劉康彥今表示，這種「先畫靶再射箭」的影片，根本就是不實廣告，堪比「腳尾飯事件」翻版。
劉康彥說，國民黨被網友踢爆在花錢大搞「假影片」、製造「假輿論」，以誘導式的方式企圖抹煞全民防疫的成果。國民黨企圖用假影片抹煞全國醫護人員數個月以來，用專業、用汗水努力捍衛國人健康的付出，更是打擊醫護人員的士氣。
他嚴正呼籲，國民黨主席江啟臣，不要忙著黨內互打，為了自己的主席寶座，就放任文宣部門和公關公司做出如此低劣的影片，難道為了你的主席選舉，連防疫成果你都要打擊嗎？
劉康彥表示，針對網友踢爆假影片事件，國民黨應該正式出面說明是不是國民黨委任拍攝？是誰下令拍攝？如果證實是國民黨的案子，文傳會主委王育敏應立刻辭職謝罪，江啟臣更要出面為屢次造假的行為向國人道歉！
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