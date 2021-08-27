巫姓女子自力更力打工賺取學費，卻在上班途中遭遇不幸。（家屬提供／謝明俊苗栗傳真）

22歲葉姓男子本月初先後鬧出嗆殺陳時中、在台南飆野馬等事件，又於14日在苗栗駕車撞上一名女騎士致命危，而葉男涉過失致死罪現已遭羈押。據了解，該名女騎士昏迷14天，近日病情突然惡化，今（27日）凌晨家屬放棄急救，宣告不治，對於葉男行徑表示無奈並不想被打擾。

葉姓男子在苗栗竹南發生車禍，野馬跑車撞到報銷。（讀者提供／羅浚濱苗栗傳真）

葉姓男子離譜行徑一樁接一樁，從嗆殺陳時中到台南違規駕駛遭逮，葉男仍不改惡習，14日當天從南港飆速到苗栗，如抓狂般不正常行駛，隨意迴轉倒車。當天清晨5點多，在苗栗縣竹南鎮台1線、台13甲線路口，飆破百公里高速闖紅燈撞上巫姓女騎士。

該名女騎士遭撞飛後緊急送醫，昏迷指數為6，後轉往林口長庚醫院治療，未料病情急轉直下，昏迷指數降到3。治療多日後，27日家屬不捨決定放棄急救，凌晨已過世。家屬上午也前往竹南分局製作筆錄，並透過警方表示對事件不願多談也不願受訪。

警方表示，肇事葉男的家屬對孩子相當無奈也頭痛，更懷疑孩子精神早有狀況，事發時就向警方表達可否協助將之強制就醫。目前葉男因涉過失致死罪已遭羈押，巫姓女子遺體也正於頭份殯儀館由檢察官相驗中。

回顧此起案件，葉男在撞飛女騎士後，於竹南分局筆錄結束準備移送收押時，竟態度惡劣向在外守候的媒體大比中指，引起輿論譁然。而葉男親友曾回應，葉男並非外界所指稱的磁磚小開，也非富少，更不是跑車logo設計師；家屬則稱，葉男有嚴重幻想症，過去更被強制送療養院治療半年，出院後仍認為自己沒病，還會無緣無故回家咒罵父母，但日前葉男從家裡搬走後，父母都不知其行蹤，如今釀下大錯，家屬也承諾絕對會負責到底。