為有效管理道路挖掘工程，內政部歷經10餘年推動，輔導直轄市及縣(市)政府完成建置全國都市計畫區8米以上市區道路，面積高達47萬餘公頃近1500萬筆圖元資料的公共設施管線資料庫，並與各地方政府管線管理系統連結，去年整合高達7459件的道路挖掘案件，有效降低相關工程對民眾日常生活的衝擊。

內政部表示，由於市區道路下方的公共設施管線錯綜複雜，為達到電信、電力、自來水、下水道、瓦斯、水利、輸油及綜合管線等8大管線資訊流通與共享，中央與地方積極推動公共設施管線資料庫建置工作，自2010年起迄今，共投入11億7729萬餘元，完成全國都市計畫區內8公尺以上道路的管線資料庫建置，同時要求地方政府不定期抽查及抽測，並須將未更新圖資的罰則納入自治法規。

內政部進一步表示，中央建置公共設施管線資料庫會與地方政府建置的管線管理系統連結，由於管線單位挖掘，均須至管線管理系統辦理申請，並於完工後進行圖資更新，因此，可確保管線資料庫圖資品質及正確性。

據營建署統計，管線管理系統的建置大幅減少道路挖掘次數，以去年為例，系統整併挖掘的申請案件達7459件，有效降低道路挖掘次數，若民眾若想瞭解施工案件的施工單位、地點及時間等相關資訊，亦可至所在地方的管線管理系統查詢。

內政部強調，完整公共設施管線管理系統，有助道路挖掘行政流程管控，也可減少重複挖掘及施工災害，未來將持續推動非都市地區縣道、鄉道等跨區域道路的資料建置，並配合國家發展委員會推動3D智慧國土政策，將公共設施管線資料從現行的2維擴展至3維，以相容於3D國家底圖平臺，達到跨單位資料套疊及檢核的目標。