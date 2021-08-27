香港文匯網報導，9月2日至9月7日，2021年中國國際服務貿易交易會（簡稱服貿會）將在北京舉辦。北京市副市長楊晉柏今天（8月27日）在國新辦介紹，9月2日晚8點，服貿會將舉辦全球服務貿易峰會，邀請國家領導人、外國政要、國際組織負責人、世界500強和行業領軍企業負責人出席，峰會前國家領導人將巡館。今年，聚焦數字經濟和數字貿易發展等熱點話題，舉辦5場高峰論壇，119場專題論壇及行業會議。

服貿會是由大陸商務部和北京市政府共同主辦的大陸國家級、國際性、綜合型展會，是全球服務貿易領域規模最大的綜合性展會和中國服務貿易領域的龍頭展會，同中國進出口商品交易會、中國國際進口博覽會一起，成為中國對外開放的三大展會平台。

楊晉柏表示，今年153個國家和地區的1萬餘家企業註冊線上線下參展參會，比上屆增加了5個國家，國際化率、世界500強占比均超過上屆水平，吸引了更多境外國家和地區的境外及駐華機構線上或線下辦展辦會，國際參與度進一步提升，服貿會的「朋友圈」越來越大。

上半年中國服務業增加值達30萬億

大陸商務部副部長王炳南在同一場合表示，今年上半年中國服務業增加值達到了29.6萬億元（人民幣），占國內生產總值比重從去年的54.5％提升到了55.7％，為服務貿易高質量發展提供了強大的產業支撐。舉辦服貿會將更好地促進國內國際雙循環，激活服務貿易增長動能，助力加快構建新發展格局。

據有關國際組織統計，去年全球服務貿易額同比下降了19.8％，其中僅旅遊一項的損失就超過了1兆美元。王炳南表示，服貿會充分運用數字技術，以線上線下相結合的方式舉辦，同步推進屏對屏、面對面的企業交流和洽談，幫助企業多方面開拓商機，對沖疫情影響，充分展現經濟數字化、網絡化、智能化發展的巨大潛力。